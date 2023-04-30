ХАВИ: «Ламин Ямал похож на Месси и Ансу Фати»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал дебют 15-летнего юниора Ламина Ямала в матче Ла Лиги с «Бетисом» (4:0).

«Я сказал ему, чтобы он брал игру на себя, и он это сделал. Он особенный. Он может забивать, ассистировать, у него есть чутье. Он показал, что он из себя представляет. Он не боится. Он сделал несколько очень хороших последних пасов. Я думаю, у него большой потенциал, и он может стать важным игроком.

Похож ли он на Месси или Ансу Фати? Да, у него есть врожденный талант на трех четвертях поля, который так трудно найти. Он не выглядит на 15 лет. Он более зрелый. Я вижу, как он тренируется, и вижу, что он готов, поэтому я и поставил его в состав. Он игрок, который может изменить ситуацию на поле, и сегодня он это показал. Он сыграл 10 минут, но сыграл хорошо. Он игрок, который может сыграть важную роль в клубе и в команде», – сказал Хави.

Отметим, что Ямал стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим за «Барселону».