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  4. ХАВИ: «Ламин Ямал похож на Месси и Ансу Фати»
Испания
30 апреля 2023, 12:30 | Обновлено 30 апреля 2023, 12:58
395
1

ХАВИ: «Ламин Ямал похож на Месси и Ансу Фати»

Главный тренер «Барселоны» – о дебюте 15-летнего юниора

30 апреля 2023, 12:30 | Обновлено 30 апреля 2023, 12:58
395
1
ХАВИ: «Ламин Ямал похож на Месси и Ансу Фати»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал дебют 15-летнего юниора Ламина Ямала в матче Ла Лиги с «Бетисом» (4:0).

«Я сказал ему, чтобы он брал игру на себя, и он это сделал. Он особенный. Он может забивать, ассистировать, у него есть чутье. Он показал, что он из себя представляет. Он не боится. Он сделал несколько очень хороших последних пасов. Я думаю, у него большой потенциал, и он может стать важным игроком.

Похож ли он на Месси или Ансу Фати? Да, у него есть врожденный талант на трех четвертях поля, который так трудно найти. Он не выглядит на 15 лет. Он более зрелый. Я вижу, как он тренируется, и вижу, что он готов, поэтому я и поставил его в состав. Он игрок, который может изменить ситуацию на поле, и сегодня он это показал. Он сыграл 10 минут, но сыграл хорошо. Он игрок, который может сыграть важную роль в клубе и в команде», – сказал Хави.

Отметим, что Ямал стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим за «Барселону».

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Хави Барселона Бетис чемпионат Испании по футболу дебют Ла Лига Барселона - Бетис Ламин Ямал
Источник Marca
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Комментарии 1
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ALKOSruLKA
Виходить дитина і не обсирається... виходить розпіарений талант аля Мудрик - і йому порібно рік-два "на адаптацію"... просто талант - річ дуже абстрактна і субєктивна
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