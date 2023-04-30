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Чемпионат Украины
Металлург Зп
30.04.2023 15:30 - : -
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 апреля 2023, 09:39 | Обновлено 30 апреля 2023, 09:44
42
0

Металлург – Нива Т, Буковина – Скорук, Мариуполь – Горняк. Смотреть онлайн

Смотрите 30 апреля видеотрансляции матчей тура Первой лиги

30 апреля 2023, 09:39 | Обновлено 30 апреля 2023, 09:44
42
0
Металлург – Нива Т, Буковина – Скорук, Мариуполь – Горняк. Смотреть онлайн
ФК Нива Тернополь

30 апреля проходят очередные поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Первая лига. 30 апреля

13:30. Буковина Черновцы – Скорук Томаковка

14:00. ФСК Мариуполь – Горняк-Спорт

15:30. Металлург Запорожье – Нива Тернополь

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Источник Sport.ua
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