30.04.2023 15:30 - : -
Украина. Премьер лига30 апреля 2023, 09:39 | Обновлено 30 апреля 2023, 09:44
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Металлург – Нива Т, Буковина – Скорук, Мариуполь – Горняк. Смотреть онлайн
Смотрите 30 апреля видеотрансляции матчей тура Первой лиги
30 апреля 2023, 09:39 | Обновлено 30 апреля 2023, 09:44
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30 апреля проходят очередные поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Первая лига. 30 апреля
13:30. Буковина Черновцы – Скорук Томаковка
14:00. ФСК Мариуполь – Горняк-Спорт
15:30. Металлург Запорожье – Нива Тернополь
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