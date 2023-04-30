Первая лига. Нива упустила перемогу над Металлургом, ничья Буковины
«Мариуполь» обыграл «Горняк-Спорт»
Состоялись еще три матча в рамках четвертого тура второй части сезона Первой лиги. В чемпионской группе «Металлург» Запорожье на последних минутах спасся от поражения в матче с тернопольской «Нивой».
В группе выживания «Мариуполь» минимально обыграл «Горняк-Спорт», а «Буковина» и «Скорук» сыграли вничью.
Чемпионская группа
«Металлург» Запорожье – «Нива» Тернополь – 1:1
Голы: Полевой 90+1 – Козак 52
Удаление: Соколов 90 (Нива)
Группа выживания
«Буковина» – «Скорук» – 1:1
Голы: Палагнюк 8 – Малыш 90
ФСК «Мариуполь» – «Горняк-Спорт» – 2:1
Голы: Пентелейчук 68, Литовченко 83 – Сёмка 46
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