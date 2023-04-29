Игорь КОГУТ: «После перерыва знали, что у нас будут неплохие шансы в атаке»

Полузащитник команды «Днепр-1» Игорь Когут прокомментировал матч УПЛ с «Ингульцом» (2:0), в котором он стал автором одного гола, отличившись уже во второй подряд игре команды.

– Игорь, после такого гола обычно спрашивают, прямо знал, что надо в том моменте наносить удар?

– Да, я видел, что вратарь делает движение на меня, но я не видел насколько близко он ко мне подошел, поэтому старался, как можно сильнее пробить головой - главное, чтобы мяч попал в цель.

– Вот такие открывания за спины защитникам – это была часть сегодняшних тактических действий?

– Действительно, Александр Кучер говорил, чтобы мы играли на своих лучших качествах, врывались в зоны и я это сделал.

– В прошлом матче ты также забил, при чем гол стал решающим в дополнительное время. Ожидал, что сегодня окажешься в основном составе?

– Все это решает главный тренер. Это его видение, как может сложиться игра. Возможно, он мог бы видеть, что я выйду на замену и так помогу команде, но он решил поставить меня с первых минут. Я благодарен ему за эту возможность сыграть в стартовом составе и надеюсь, что я оправдал это доверие.

– Ты давно не выходил в стартовом составе. Насколько тяжело было ждать своего шанса?

– Я нормально тренировался, но, как говорят, что «Бог не Тимошка - видит по-немногу», и вот сейчас мне за мой труд все это возвращается. Это за мое старание, за то, что не опускал руки и не вешал нос, а постоянно тренировался.

– Сегодняшний матч проходил в непростых погодных условиях: первый тайм против ветра, а второй тайм по ветру. Насколько это влияло на игру?

– Нас предупредили, что первый тайм будет против ветра, поэтому надо было спокойно действовать, а уже после перерыва мы знали, что у нас будут неплохие шансы в атаке.

– То, что вся группа лидеров перед этим выиграла, это как-то давило психологически?

– Нет, не особо это давило. Мы выходим на каждый матч с попыткой победить, а уже после поединка будем смотреть кто и как сыграл, у кого какое место в турнирной таблице.