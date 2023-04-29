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  4. Владимир ШАРАН: «Хорошо в итоге, что мы сыграли вничью»
Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 18:24 | Обновлено 29 апреля 2023, 18:43
122
0

Владимир ШАРАН: «Хорошо в итоге, что мы сыграли вничью»

Наставник «Миная» – о поединке УПЛ с «Металлистом 1925»

29 апреля 2023, 18:24 | Обновлено 29 апреля 2023, 18:43
122
0
Владимир ШАРАН: «Хорошо в итоге, что мы сыграли вничью»
УПЛ

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился эмоциями от игры 23-го тура Украинской Премьер-лиги с харьковским «Металлистом 1925» (1:1).

«Считаю, что закономерный результат – ничья. Мы создали неплохие моменты, но у соперника было преимущество в контроле мяча. Они создали по одному опасному моменту в каждом из таймов, где мы не справлялись со стандартами. Но первые 30 минут в нашем исполнении были провальными. Мы знали, что они хорошо контролируют мяч, у них хорошие технические игроки. Хотели силой обыграть эту команду. Но давил на ребят результат. Перед игрой я их не узнал.

Руководство все делает для того, чтобы мы побеждали. То есть мотивирует ребят, задолженностей у нас нет, в коллективе – полный порядок. Но волнение опытных игроков – я ему удивился. После замен игра поменялась. Вышедшие на поле игроки усилили игру. Хорошо в итоге, что мы сыграли вничью.

Травма Мельника? Думаю, все будет нормально. Не разобрались в эпизоде, когда был верховой мяч. Небольшое повреждение – до следующего матча, думаю, он уже восстановится.

Поблагодарил за отдачу команду. Первые 30 минут нужно разобрать, проанализировать, потому что психология выходит на первый план. Не физика, а именно психология. Мы раньше видели более раскованную команду, а сегодняшние первые 30 минут была скованность. В конце уже думали о том, как сохранить тот результат, который есть.

Также есть кадровые проблемы. Воробчак выпал на полгода. Нам не хватает агрессивности спереди, на флангах. Сегодня мы особенно ясно увидели, что этого не хватает.

В настоящее время я не могу сказать, что нам не хватает количественно игроков. Готовились к матчу двадцать полевых футболистов и три вратаря. Выпал только Кравчук, который травмировался в матче с «Вересом». Игроков достаточно, но хочется побольше креатива на флангах. Коллектив у нас хороший, работаем дальше. Осталось семь туров. Работаем, стараемся, чтобы остаться в лиге и на следующий сезон», – рассказал Шаран.

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Владимир Шаран Минай Металлист 1925 Минай - Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Минай
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