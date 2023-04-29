29.04.2023 12:30 – FT 1 : 0
Украина. Вторая лига29 апреля 2023, 14:15 | Обновлено 29 апреля 2023, 14:22
137
0
Звягель – Нива В, Чайка – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 апреля видеотрансляции матчей 14-го тура Второй лиги
29 апреля 2023, 14:15 | Обновлено 29 апреля 2023, 14:22
137
0
29 апреля проходят поединки 14-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Вторая лига. 14-й тур, 29 апреля
12:30. Звягель – Нива Винница
15:00. Чайка – Хуст
События матча
14’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Фесенко (Звягель).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 апреля 2023, 12:05 1
Павелко рассказал о допуске фанов на трибуны футбольных матчей
Футбол | 28 апреля 2023, 16:37 11
Смотрите видеообзор поединка чемпионата Украины
Футбол | 28.04.2023, 16:58
Война | 29.04.2023, 10:27
Футбол | 29.04.2023, 11:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.04.2023, 11:30 33
28.04.2023, 07:46 21
27.04.2023, 11:30 66
27.04.2023, 21:43 8
27.04.2023, 13:56
28.04.2023, 11:51
27.04.2023, 19:00 44
27.04.2023, 10:46 1