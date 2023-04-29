Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звягель – Нива В, Чайка – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Звягель
29.04.2023 12:30 – FT 1 : 0
Нива Винница
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
29 апреля 2023, 14:15 | Обновлено 29 апреля 2023, 14:22
137
0

Звягель – Нива В, Чайка – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 апреля видеотрансляции матчей 14-го тура Второй лиги

29 апреля 2023, 14:15 | Обновлено 29 апреля 2023, 14:22
137
0
Звягель – Нива В, Чайка – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Звягель, ФК Нива В

29 апреля проходят поединки 14-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Вторая лига. 14-й тур, 29 апреля

12:30. Звягель – Нива Винница

15:00. Чайка – Хуст

События матча

14’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Фесенко (Звягель).
По теме:
Кремень – Эпицентр, Оболонь – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ингулец – Днепр-1. Валеф остался в запасе
Оболонь – Карпаты. Прогноз и анонс на матч Первой лиги
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Нива Винница смотреть онлайн Чайка Петропавловская Борщаговка Звягель Хуст
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ готовит возвращение болельщиков на трибуны. Но не сейчас
Футбол | 29 апреля 2023, 12:05 1
УАФ готовит возвращение болельщиков на трибуны. Но не сейчас
УАФ готовит возвращение болельщиков на трибуны. Но не сейчас

Павелко рассказал о допуске фанов на трибуны футбольных матчей

Металлист – Динамо – 1:3. Сломили за 20 минут. Видео голов и обзор матча
Футбол | 28 апреля 2023, 16:37 11
Металлист – Динамо – 1:3. Сломили за 20 минут. Видео голов и обзор матча
Металлист – Динамо – 1:3. Сломили за 20 минут. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка чемпионата Украины

Сохранили лидерство. Шахтер одержал волевую победу над Колосом
Футбол | 28.04.2023, 16:58
Сохранили лидерство. Шахтер одержал волевую победу над Колосом
Сохранили лидерство. Шахтер одержал волевую победу над Колосом
ФОТО. У оккупантов в Севастополе ярко горит нефтебаза. Обвиняют Украину
Война | 29.04.2023, 10:27
ФОТО. У оккупантов в Севастополе ярко горит нефтебаза. Обвиняют Украину
ФОТО. У оккупантов в Севастополе ярко горит нефтебаза. Обвиняют Украину
Андрей ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»
Футбол | 29.04.2023, 11:15
Андрей ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»
Андрей ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дениль Кастильо в Шахтере: скорость Мудрика, пасы Ракицкого, ноги Альюна
Дениль Кастильо в Шахтере: скорость Мудрика, пасы Ракицкого, ноги Альюна
27.04.2023, 11:30 33
Футбол
Мурат ГАССИЕВ: «Спасибо армянским братьям за гражданство»
Мурат ГАССИЕВ: «Спасибо армянским братьям за гражданство»
28.04.2023, 07:46 21
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports не будет продлевать контракт с УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports не будет продлевать контракт с УПЛ
27.04.2023, 11:30 66
Футбол
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
27.04.2023, 21:43 8
Теннис
Форман назвал двух боксеров, которые бьют сильнее, чем бойцы его эпохи
Форман назвал двух боксеров, которые бьют сильнее, чем бойцы его эпохи
27.04.2023, 13:56
Бокс
Дебют Шовковского. Составы на матч Металлист – Динамо
Дебют Шовковского. Составы на матч Металлист – Динамо
28.04.2023, 11:51
Футбол
Динамо: хуже уже не будет, поэтому самое время дать шанс молодежи
Динамо: хуже уже не будет, поэтому самое время дать шанс молодежи
27.04.2023, 19:00 44
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Украина – Казахстан. С московитскими зубками
ЧМ по хоккею U-18. Украина – Казахстан. С московитскими зубками
27.04.2023, 10:46 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности