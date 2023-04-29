Звягель обыграл Ниву из Винницы, Хуст в меньшинстве дожал Чайку на 90-й

В субботу, 29 апреля, состоялись 2 матча 14-го тура Второй лиги Украины.

«Звягель» на своем поле минимально обыграл «Ниву» из Винницы. Единственный гол был забит на 14-й минуте. Отличился Андрей Фесенко.

«Хуст» в гостях обыграл «Чайку» 2:1. До 72-й минуты команда из Киевской области побеждала со счетом 1:0. Однако на 72-й Василий Луцив сравнял счет, а на 90-й Михаил Фляшко вырвал победу для закарпатского клуба. Интересно, что на 81-й минуте «Хуст» остался в меньшинстве – с поля был удален Николай Пилип.

Вторая лига Украины. 14-й тур. 29 апреля

Звягель – Нива Винница – 1:0

Гол: Фесенко, 14

Чайка – Хуст – 1:2

Голы: Литовченко, 66 (пен.) – Луцив, 72, Фляшко, 90

Удаление: Пилип, 81