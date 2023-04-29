Звягель обыграл Ниву из Винницы, Хуст в меньшинстве дожал Чайку на 90-й
Состоялись два матча Второй лиги Украины
В субботу, 29 апреля, состоялись 2 матча 14-го тура Второй лиги Украины.
«Звягель» на своем поле минимально обыграл «Ниву» из Винницы. Единственный гол был забит на 14-й минуте. Отличился Андрей Фесенко.
«Хуст» в гостях обыграл «Чайку» 2:1. До 72-й минуты команда из Киевской области побеждала со счетом 1:0. Однако на 72-й Василий Луцив сравнял счет, а на 90-й Михаил Фляшко вырвал победу для закарпатского клуба. Интересно, что на 81-й минуте «Хуст» остался в меньшинстве – с поля был удален Николай Пилип.
Вторая лига Украины. 14-й тур. 29 апреля
Звягель – Нива Винница – 1:0
Гол: Фесенко, 14
Чайка – Хуст – 1:2
Голы: Литовченко, 66 (пен.) – Луцив, 72, Фляшко, 90
Удаление: Пилип, 81
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