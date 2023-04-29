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Чемпионат Испании
Осасуна
28.04.2023 22:00 – FT 0 : 2
Реал Сосьедад
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Испания
29 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 29 апреля 2023, 00:38
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0

Реал Сосьедад обыграл Осасуну, сделав серьезную заявку на выход в ЛЧ

На 6-й минуте голкипер хозяев Серхио Эррера сотворил автогол

29 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 29 апреля 2023, 00:38
25
0
Реал Сосьедад обыграл Осасуну, сделав серьезную заявку на выход в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Осасуну» со счетом 2:0.

На 6-й минуте голкипер хозяев Серхио Эррера сотворил автогол. На 90+1 минуте Такэфуса Кубо удвоил перевес гостей.

«Реал Сосьедад» набрал 58 очков и сделал серьезную заявку на выход в ЛЧ (4-е место). Финалист Кубка Испании «Осасуна» находится на 8-й позиции (44 балла).

Ла Лига. 32-й тур, 28 апреля

Осасуна – Реал Сосьедад – 0:2

Голы: Эррера, 6 (автогол), Кубо, 90+1

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Такэфуса Кубо (Реал Сосьедад).
6’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Серхио Эррера (Осасуна).
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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Сосьедад Осасуна видео голов и обзор Такефуса Кубо Серхио Эррера автогол
Источник Sport.ua
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