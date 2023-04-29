Реал Сосьедад обыграл Осасуну, сделав серьезную заявку на выход в ЛЧ

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Осасуну» со счетом 2:0.

На 6-й минуте голкипер хозяев Серхио Эррера сотворил автогол. На 90+1 минуте Такэфуса Кубо удвоил перевес гостей.

«Реал Сосьедад» набрал 58 очков и сделал серьезную заявку на выход в ЛЧ (4-е место). Финалист Кубка Испании «Осасуна» находится на 8-й позиции (44 балла).

Ла Лига. 32-й тур, 28 апреля

Осасуна – Реал Сосьедад – 0:2

Голы: Эррера, 6 (автогол), Кубо, 90+1