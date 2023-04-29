Реал Сосьедад обыграл Осасуну, сделав серьезную заявку на выход в ЛЧ
На 6-й минуте голкипер хозяев Серхио Эррера сотворил автогол
В матче 32-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Осасуну» со счетом 2:0.
На 6-й минуте голкипер хозяев Серхио Эррера сотворил автогол. На 90+1 минуте Такэфуса Кубо удвоил перевес гостей.
«Реал Сосьедад» набрал 58 очков и сделал серьезную заявку на выход в ЛЧ (4-е место). Финалист Кубка Испании «Осасуна» находится на 8-й позиции (44 балла).
Ла Лига. 32-й тур, 28 апреля
Осасуна – Реал Сосьедад – 0:2
Голы: Эррера, 6 (автогол), Кубо, 90+1
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