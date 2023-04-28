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Чемпионат Испании
Осасуна
28.04.2023 22:00 - : -
Реал Сосьедад
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Испания
28 апреля 2023, 02:33 |
15
0

Осасуна – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 28 апреля в 22:00 по Киеву

28 апреля 2023, 02:33 |
15
0
Осасуна – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

28 апреля на «Эль Садар» пройдет матч 32-го тура Примеры, в котором «Осасуна» встретится с «Реал Сосьедад». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Осасуна

Клуб в этом сезоне будет по-настоящему бороться только в одном поединке. Памплонцы уже повторили лучший результат в своей истории, сумев дойти до финала Кубка Испании. Только однажды было такое, и тогда, в 2005-м, все закончилось поражением. Сейчас был очень напряженный полуфинал, когда после домашних 1:0 проиграли с тем же счетом в основное время Атлетику, но в экстра-тайме единственный, решающий мяч забили гости. Правда, в борьбе за титул предстоит подопечным Ягобы Аррасате битва с мадридским Реалом, и гранд будет достаточно мотивирован. Кроме того, прорыв в Копе дель Рей имел свою цену. В Примере Осасуна просела, и если раньше считалась серьезным претендентом на еврозону, то весной откатилась в середину таблицы. С другой стороны, в апреле получилось набрать форму, что доказала и победа над Кадисом во вторник. Гол Рубена Гарсии на выезде оказался единственным.

Реал Сосьедад

Команда вовлечена в главную интригу этого сезона в Ла Лиге. Уже понятно, что Барселона вернет себе чемпионский титул. А бодание между Реалом и Атлетико за 2-е место любопытно и важно для сторон, но не имеет турнирного значение. Вот 4-я позиция позволит завоевавшему ее стартовать осенью в Лиге чемпионов. Давно уже на это претендуют чурри-урдин, но, во-первых, стабильно сильнее была Севилья, да и сам клуб из Сан-Себастьяна постоянно сбавлял обороты во 2-м круге. Сейчас тоже статистика подопечных Иманоля Альгуасиля ухудшилась ближе к развязке - но и конкуренты не стабильнее. Важнейший поединок был в прошлом туре, с главным соперником, Бетисом. В итоге после него сохранили статус-кво - голов соперники так и не забили.

Статистика личных встреч

В последний раз в официальном поединке Осасуна выиграла в 2012-м году. Все 4 крайних матча в Примере закончились победами Реала Сосьедад.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что больше шансов на победу у мотивированных гостей. Но вряд ли соседи обеспечат зрелище - ставим на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом - 1,6.

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Реал Сосьедад Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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