Украина. Премьер лига28 апреля 2023, 23:55 | Обновлено 28 апреля 2023, 23:56
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Ингулец – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 апреля в 14:00 матч 23 тура УПЛ
28 апреля 2023, 23:55 | Обновлено 28 апреля 2023, 23:56
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В субботу, 29 апреля, состоится поединок 23 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть петровский «Ингулец» и «Днепр-1». Игра пройдет в Петровом на поле стадиона «Ингулец», начало – в 14:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Команды виведет на поле арбитр Юрий Иванов, который представляет Макеевку.
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
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