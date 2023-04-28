Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Ингулец
29.04.2023 14:00 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 23:55 | Обновлено 28 апреля 2023, 23:56
71
0

Ингулец – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 апреля в 14:00 матч 23 тура УПЛ

28 апреля 2023, 23:55 | Обновлено 28 апреля 2023, 23:56
71
0
Ингулец – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 29 апреля, состоится поединок 23 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть петровский «Ингулец» и «Днепр-1». Игра пройдет в Петровом на поле стадиона «Ингулец», начало – в 14:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Команды виведет на поле арбитр Юрий Иванов, который представляет Макеевку.

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

📺 Видеотрансляция

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

Favbet
Сделать ставку Сделать ставку
По теме:
Кривбасс – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Александрия
ВИШНЯК: «Траоре нас продавил и воспользовался своим моментом»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Днепр-1 Ингулец - Днепр-1 смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Зинченко и Мудрик встретились с украинскими военным в Лондоне
Футбол | 29 апреля 2023, 00:11 0
ФОТО. Зинченко и Мудрик встретились с украинскими военным в Лондоне
ФОТО. Зинченко и Мудрик встретились с украинскими военным в Лондоне

Украинские футболисты после марафона в Англии подписали футболки, которые выставят на аукцион

Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию
Футбол | 28 апреля 2023, 15:40 0
Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию
Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию

В премьерном матче во главе киевлян Шовковский отпраздновал победу

ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
Бокс | 28.04.2023, 05:10
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
Металлист – Динамо – 1:3. Сломили за 20 минут. Видео голов и обзор матча
Футбол | 28.04.2023, 16:37
Металлист – Динамо – 1:3. Сломили за 20 минут. Видео голов и обзор матча
Металлист – Динамо – 1:3. Сломили за 20 минут. Видео голов и обзор матча
Забарный – лучший в составе Борнмута против Саутгемптона, но есть нюанс
Футбол | 28.04.2023, 01:42
Забарный – лучший в составе Борнмута против Саутгемптона, но есть нюанс
Забарный – лучший в составе Борнмута против Саутгемптона, но есть нюанс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победа с удалением. Динамо во втором тайме дожало Металлист
Победа с удалением. Динамо во втором тайме дожало Металлист
28.04.2023, 14:54 24
Футбол
Динамо: хуже уже не будет, поэтому самое время дать шанс молодежи
Динамо: хуже уже не будет, поэтому самое время дать шанс молодежи
27.04.2023, 19:00 44
Футбол
Драматичная серия пенальти. Команда Реброва и Ярмоленко упустила Кубок ОАЭ
Драматичная серия пенальти. Команда Реброва и Ярмоленко упустила Кубок ОАЭ
28.04.2023, 21:01 5
Футбол
Майк Тайсон назвал ключевое различие между нынешними боксерами и его эпохой
Майк Тайсон назвал ключевое различие между нынешними боксерами и его эпохой
27.04.2023, 12:40 1
Бокс
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
27.04.2023, 21:43 8
Теннис
ЧМ по хоккею. Украина U-18 разгромно уступила Казахстану
ЧМ по хоккею. Украина U-18 разгромно уступила Казахстану
27.04.2023, 15:29
Хоккей
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проведет предпоследний матч на турнире
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проведет предпоследний матч на турнире
27.04.2023, 08:41
Хоккей
ФОТО. Лучший бомбардир Шахтера объявил о помолвке со своей девушкой
ФОТО. Лучший бомбардир Шахтера объявил о помолвке со своей девушкой
27.04.2023, 11:05 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности