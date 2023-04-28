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  4. Монца обыграла Специю на выезде, Коваленко провел на поле 58 минут
Чемпионат Италии
Специя
28.04.2023 21:45 – FT 0 : 2
Монца
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
28 апреля 2023, 23:50 | Обновлено 29 апреля 2023, 00:12
62
0

Монца обыграла Специю на выезде, Коваленко провел на поле 58 минут

Команда «Монца» одержала третью победу подряд и вошла в топ-10

28 апреля 2023, 23:50 | Обновлено 29 апреля 2023, 00:12
62
0
Монца обыграла Специю на выезде, Коваленко провел на поле 58 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

В матче 32-го тура чемпионата Италии «Монца» на выезде обыграла «Специю» со счетом 2:0.

У гостей голами отметились Патрик Чурриа и Карлос Аугусто.

Украинский хавбек Виктор Коваленко вышел в основе Специи и провел на поле 58 минут, после чего был заменен.

«Монца» одержала третью победу подряд и вошла в топ-10 (44 очка). «Специя» с 27 очками борется за выживание (17-я позиция).

Серия А. 32-й тур, 28 апреля

Специя – Монца – 0:2

Голы: Чурриа, 21, Карлос Аугусто, 90+3

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Аугусто (Монца).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Чиурриа (Монца).
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Серия A Монца чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко Специя видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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