Монца обыграла Специю на выезде, Коваленко провел на поле 58 минут

В матче 32-го тура чемпионата Италии «Монца» на выезде обыграла «Специю» со счетом 2:0.

У гостей голами отметились Патрик Чурриа и Карлос Аугусто.

Украинский хавбек Виктор Коваленко вышел в основе Специи и провел на поле 58 минут, после чего был заменен.

«Монца» одержала третью победу подряд и вошла в топ-10 (44 очка). «Специя» с 27 очками борется за выживание (17-я позиция).

Серия А. 32-й тур, 28 апреля

Специя – Монца – 0:2

Голы: Чурриа, 21, Карлос Аугусто, 90+3