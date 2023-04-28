Италия28 апреля 2023, 23:50 | Обновлено 29 апреля 2023, 00:12
62
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Монца обыграла Специю на выезде, Коваленко провел на поле 58 минут
Команда «Монца» одержала третью победу подряд и вошла в топ-10
28 апреля 2023, 23:50 | Обновлено 29 апреля 2023, 00:12
62
0
В матче 32-го тура чемпионата Италии «Монца» на выезде обыграла «Специю» со счетом 2:0.
У гостей голами отметились Патрик Чурриа и Карлос Аугусто.
Украинский хавбек Виктор Коваленко вышел в основе Специи и провел на поле 58 минут, после чего был заменен.
«Монца» одержала третью победу подряд и вошла в топ-10 (44 очка). «Специя» с 27 очками борется за выживание (17-я позиция).
Серия А. 32-й тур, 28 апреля
Специя – Монца – 0:2
Голы: Чурриа, 21, Карлос Аугусто, 90+3
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Аугусто (Монца).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Чиурриа (Монца).
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