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Чемпионат Италии
Специя
28.04.2023 21:45 - : -
Монца
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Италия
28 апреля 2023, 01:51 |
8
0

Специя – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 28 апреля в 21:45 по Киеву

28 апреля 2023, 01:51 |
8
0
Специя – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

28 апреля на «Альберто Пикко» пройдет матч 32-го тура Серии А, в котором «Специя» встретится с «Монцей». Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Специя

Команда при Винченцо Итальяно, 3 года назад, наконец-то дебютировала в Серии А. Этот наставник смог сохранить новичку место в вышке. Да и потом, уже с Тиаго Моттой, орлята финишировали 16-ми. Но итальянского бразильца летом сменили на Готти, и, похоже, ошиблись. Пока уже бывший тренер феерит с Болоньей, клуб приходится натужно стараться спасать сезон, меняя наставника. Семпличи, возглавив проект, начал более-менее активно набирать очки, и даже выиграл у Интера. Но у преследователя, Вероны, в апреле получалось лучше, и дистанция сокращалась, что не могло не вызвать тревогу. Вот и упавшую на последнее место Сампдорию не обыграли, сыграв 1:1. А мастиффы еще приблизились - теперь до них 1 очко!

Монца

Клуб впервые играет на уровне Серии А. И это, безусловно, связано с приходом в скромный проект, болтавшимся в 3-м дивизионе, Сильвио Берлускони. Эксцентричный миллиардер, что ассоциируется с золотым периодом Милана, щедро обеспечивал новое детище, и в итоге бело-красные уже в 2022-м пробились в вышку. А уже там проявился неожиданно тренерский талант Палладино. Именно неопытному Раффаэле поручили команду после провального старта - и тот смог выстрелить. С ним новичок начал быстро набирать очки, и уже зимой стало понятно, что падения в Серию В не будет. Тем не менее, футболисты играют просто в свое удовольствие. В апреле, например, обыграли 1:0 на выезде Интер, точно порадовав своего тяжело болеющего владельца. А потом выиграли 3:2 у Фиорентины.

Статистика личных встреч

Осенью команды сыграли впервые за более чем 10 лет. И Монца дома оформила уверенные 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают пару как практически равную. Но гости просто намного сильнее - ставим на них при форе 0 с коэффициентом - 1,909.

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Специя Монца чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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