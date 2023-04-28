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Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 23:04 | Обновлено 28 апреля 2023, 23:05
25
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Днепр-1

Игра начнетсся 29 апреля в 14:00

28 апреля 2023, 23:04 | Обновлено 28 апреля 2023, 23:05
25
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Днепр-1
УПЛ

В субботу, 29 апреля, состоится поединок 23 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть петровский «Ингулец» и «Днепр-1». Игра пройдет в Петровом на поле стадиона «Ингулец», начало – в 14:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Команды виведет на поле арбитр Юрий Иванов, который представляет Макеевку.

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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