В субботу, 29 апреля, состоится поединок 23 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть петровский «Ингулец» и «Днепр-1». Игра пройдет в Петровом на поле стадиона «Ингулец», начало – в 14:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Команды виведет на поле арбитр Юрий Иванов, который представляет Макеевку.

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.