В субботу, 29 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Черноморец». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало в 13:00.

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«Заря» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Черноморец».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канал «Football Hub».