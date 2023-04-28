29.04.2023 13:00 - : -
Украина. Премьер лига28 апреля 2023, 18:45 | Обновлено 28 апреля 2023, 18:49
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Заря – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 апреля в 13:00 поединок 23-го тура Украинской Премьер-Лиги
28 апреля 2023, 18:45 | Обновлено 28 апреля 2023, 18:49
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В субботу, 29 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Черноморец». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Заря» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Черноморец».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канал «Football Hub».
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