На пороге революции. АТР с 2025 года отказывается от линейных судей

На турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, начиная с 2025 года, не будут использоваться судьи на литниях. Заменить их будет призвана новая электронная система Electronic Line Calling Live (ELC Live).

Система ELC Live будет охватывать все линии корта для фиксации аутов. Также она беспрецедентно улучшит уровень статистики для анализа различных игровых характеристик теннисистов.

Сейчас уже утверждены несколько компаний, которые будут обслуживать систему на харде и траве. На грунте пока идет финальное тестирование.