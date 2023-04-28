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ATP
28 апреля 2023, 18:01 | Обновлено 28 апреля 2023, 18:08
522
0

На пороге революции. АТР с 2025 года отказывается от линейных судей

Человеческий фактор сводится к нулю

28 апреля 2023, 18:01 | Обновлено 28 апреля 2023, 18:08
522
0
На пороге революции. АТР с 2025 года отказывается от линейных судей
Getty Images/Global Images Ukraine

На турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, начиная с 2025 года, не будут использоваться судьи на литниях. Заменить их будет призвана новая электронная система Electronic Line Calling Live (ELC Live).

Система ELC Live будет охватывать все линии корта для фиксации аутов. Также она беспрецедентно улучшит уровень статистики для анализа различных игровых характеристик теннисистов.

Сейчас уже утверждены несколько компаний, которые будут обслуживать систему на харде и траве. На грунте пока идет финальное тестирование.

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Источник ATP Tour
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