Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Черноморец
В Киеве на стадионе «Динамо» состоится поединок 23-го тура украинской Премьер-лиги
В субботу, 29 апреля, пройдет матч 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Черноморец».
Поединок состоится в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и судить его будет арбитр из Харькова Анатолий Абдула. Начало встречи в 13:00.
«Заря» – «Черноморец». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Черноморец», за которой следите в украинской версии сайта.
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