В субботу, 29 апреля, пройдет матч 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Черноморец».

Поединок состоится в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и судить его будет арбитр из Харькова Анатолий Абдула. Начало встречи в 13:00.

«Заря» – «Черноморец». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Черноморец», за которой следите в украинской версии сайта.