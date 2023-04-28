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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Черноморец
Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 17:33 |
461
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Черноморец

В Киеве на стадионе «Динамо» состоится поединок 23-го тура украинской Премьер-лиги

28 апреля 2023, 17:33 |
461
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Черноморец
УПЛ

В субботу, 29 апреля, пройдет матч 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Черноморец».

Поединок состоится в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и судить его будет арбитр из Харькова Анатолий Абдула. Начало встречи в 13:00.

«Заря» – «Черноморец». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Черноморец», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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