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Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 15:59 | Обновлено 28 апреля 2023, 16:10
336
0

ВИДЕО. Вивчаренко открыл счет своим голам в УПЛ

За «Динамо» ранее защитник уже забивал

28 апреля 2023, 15:59 | Обновлено 28 апреля 2023, 16:10
336
0
ВИДЕО. Вивчаренко открыл счет своим голам в УПЛ
ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко

В пятницу, 28 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором в Ужгороде отношения выяснили «Металлист» и «Динамо» Киев, со счетом 3:1 победили киевляне.

В компенсированное время поединка точку в матче поставил 20-летний динамовский защитник Константин Вивчаренко. Для него этот гол стал дебютным в украинском чемпионате. В общем он провел за «Динамо» 18 матчей в УПЛ.

Впрочем, Вивчаренко за «Динамо» на официальном уровне ранее уже забивал. В ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов-2022/2023 он стал автором одного из голов в ворота «Штурма» (2:1).

Напомним, игра «Динамо» с «Металлистом» прошла под знаком успешного дебюта на тренерском мостике киевлян Александра Шовковского.

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Константин Вивчаренко Динамо Киев Металлист Харьков видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Динамо Киев
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