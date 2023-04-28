ВИДЕО. Вивчаренко открыл счет своим голам в УПЛ
За «Динамо» ранее защитник уже забивал
В пятницу, 28 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором в Ужгороде отношения выяснили «Металлист» и «Динамо» Киев, со счетом 3:1 победили киевляне.
В компенсированное время поединка точку в матче поставил 20-летний динамовский защитник Константин Вивчаренко. Для него этот гол стал дебютным в украинском чемпионате. В общем он провел за «Динамо» 18 матчей в УПЛ.
Впрочем, Вивчаренко за «Динамо» на официальном уровне ранее уже забивал. В ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов-2022/2023 он стал автором одного из голов в ворота «Штурма» (2:1).
Напомним, игра «Динамо» с «Металлистом» прошла под знаком успешного дебюта на тренерском мостике киевлян Александра Шовковского.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стали известны составы команд
Китайский боксер хочет сразиться за чемпионский пояс