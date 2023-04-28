ВИДЕО. Вивчаренко открыл счет своим голам в УПЛ

В пятницу, 28 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором в Ужгороде отношения выяснили «Металлист» и «Динамо» Киев, со счетом 3:1 победили киевляне.

В компенсированное время поединка точку в матче поставил 20-летний динамовский защитник Константин Вивчаренко. Для него этот гол стал дебютным в украинском чемпионате. В общем он провел за «Динамо» 18 матчей в УПЛ.

Впрочем, Вивчаренко за «Динамо» на официальном уровне ранее уже забивал. В ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов-2022/2023 он стал автором одного из голов в ворота «Штурма» (2:1).

Напомним, игра «Динамо» с «Металлистом» прошла под знаком успешного дебюта на тренерском мостике киевлян Александра Шовковского.