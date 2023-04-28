В субботу, 29 апреля, состоится матч 4-го тура группы повышения Первой лиги Украины, в котором «Кремень» на стадионе «Ингулец» в Петрово примет «Эпицентр». Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Кремень

Команда из Кременчуга занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 5 очков. Причем три из них «Кремень» набрал на прошлой неделе, обыграв на выезде тернопольскую «Ниву» (2:0).

Перед этим во второй части сезона «Кремень» проиграл с одинаковым счетом 0:2 по очереди львовским «Карпатам» и житомирскому «Полесью».

Эпицентр

Клуб из Каменска-Подольского также не претендует на повышение в классе. У «Эпицентра» шестая строчка турнирной таблицы и 9 зачетных баллов в активе.

Так или иначе, задача-минимум в виде сохранения прописки в Первой лиге на следующий сезон уже выполнена, так что весной можно просто обкатывать состав с прицелом на будущее.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что обе команды могут набрать очки в данном поединке. Нашей ставкой будет позиция – ничья.

29 апреля, суббота