Саутгемптон – Борнмут – 0:1. 22-минутный clean sheet Забарного. Видео гола
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В четверг, 27 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Саутгемптон» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «вишен».
Украинский футболист «Борнмута» Илья Забарный начал поединок на лавке запасных, но появился на поле на 68-й минуте, заменив Маркоса Сенеси.
За 22 минуты на поле Забарный 8 раз дотронулся до мяча, сделал 1 отбор, отдал 3 из 4 точных паса, дважды вынес мяч и сделал 1 успешную длинную передачу.
Единственный гол на 50-й минуте забил Маркус Тавернье.
Чемпионат Англии по футболу. 33-й тур
Саутгемптон – Борнмут – 0:1
Гол: Тавернье, 50
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События матча
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