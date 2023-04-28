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Саутгемптон
27.04.2023 21:45 – FT 0 : 1
Борнмут
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Англия
28 апреля 2023, 06:26 |
152
0

Саутгемптон – Борнмут – 0:1. 22-минутный clean sheet Забарного. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 33-го тура АПЛ

28 апреля 2023, 06:26 |
152
0
Саутгемптон – Борнмут – 0:1. 22-минутный clean sheet Забарного. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 27 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Саутгемптон» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «вишен».

Украинский футболист «Борнмута» Илья Забарный начал поединок на лавке запасных, но появился на поле на 68-й минуте, заменив Маркоса Сенеси.

За 22 минуты на поле Забарный 8 раз дотронулся до мяча, сделал 1 отбор, отдал 3 из 4 точных паса, дважды вынес мяч и сделал 1 успешную длинную передачу.

Единственный гол на 50-й минуте забил Маркус Тавернье.

Чемпионат Англии по футболу. 33-й тур

Саутгемптон – Борнмут – 0:1

Гол: Тавернье, 50

Смотрите видеообзор поединка на YouTube

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Таверньер (Борнмут).
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Саутгемптон Борнмут видео голов и обзор чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Илья Забарный
Источник Sport.ua
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