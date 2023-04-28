В четверг, 27 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Саутгемптон» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «вишен».

Украинский футболист «Борнмута» Илья Забарный начал поединок на лавке запасных, но появился на поле на 68-й минуте, заменив Маркоса Сенеси.

За 22 минуты на поле Забарный 8 раз дотронулся до мяча, сделал 1 отбор, отдал 3 из 4 точных паса, дважды вынес мяч и сделал 1 успешную длинную передачу.

Единственный гол на 50-й минуте забил Маркус Тавернье.

Чемпионат Англии по футболу. 33-й тур

Саутгемптон – Борнмут – 0:1

Гол: Тавернье, 50

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