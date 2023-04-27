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Чемпионат Англии
Эвертон
27.04.2023 21:45 – FT 1 : 4
Ньюкасл
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Англия
27 апреля 2023, 23:43 |
485
1

Эвертон Миколенко проиграл и остался на дне, Борнмут Забарного победил

Реально ли, чтобы «Эвертон» вылетел?

27 апреля 2023, 23:43 |
485
1
Эвертон Миколенко проиграл и остался на дне, Борнмут Забарного победил
Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» в матче чемпионата Англии уступил «»Ньюкаслу, который близок к выходу в Лигу чемпионов. Сороки, которые находятся на третьем месте, выиграли со счетом 4:1, ухудшив ситуацию соперника.

Команда Виталия Миколенко с 28 очками остается предпоследней в таблице. Украинец отыграл весь матч.

А вот «Борнмут» Ильи Забарного выиграл третий из четырех последних матчей и поднялся на 14-е место. Украинец вышел на поле на 68-й минуте.

Чемпионат Англии. 33-й тур

Эвертон - Ньюкасл 1:4
Голы: Макнил, 80 - Уилсон, 28, 75, Жоэлинтон, 72, Мерфи, 81

Саутгемптон - Борнмут 0:1
Гол: Тавернье, 50

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Эвертон Виталий Миколенко Борнмут Илья Забарный Ньюкасл Саутгемптон чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Sa sha
Евертон жалко если вылетят. В том году спаслись, а в этом может не повести
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