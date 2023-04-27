Эвертон Миколенко проиграл и остался на дне, Борнмут Забарного победил

«Эвертон» в матче чемпионата Англии уступил «»Ньюкаслу, который близок к выходу в Лигу чемпионов. Сороки, которые находятся на третьем месте, выиграли со счетом 4:1, ухудшив ситуацию соперника.

Команда Виталия Миколенко с 28 очками остается предпоследней в таблице. Украинец отыграл весь матч.

А вот «Борнмут» Ильи Забарного выиграл третий из четырех последних матчей и поднялся на 14-е место. Украинец вышел на поле на 68-й минуте.

Чемпионат Англии. 33-й тур

Эвертон - Ньюкасл 1:4

Голы: Макнил, 80 - Уилсон, 28, 75, Жоэлинтон, 72, Мерфи, 81

Саутгемптон - Борнмут 0:1

Гол: Тавернье, 50