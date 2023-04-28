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  4. Забарный – лучший в составе Борнмута против Саутгемптона, но есть нюанс
Англия
28 апреля 2023, 01:42 |
175
0

Забарный – лучший в составе Борнмута против Саутгемптона, но есть нюанс

Украинец получил оценку в 6.3 балла от WhoScored

28 апреля 2023, 01:42 |
175
0
Забарный – лучший в составе Борнмута против Саутгемптона, но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В четверг, 27 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Саутгемптон» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «вишен».

Украинский футболист «Борнмута» Илья Забарный начал поединок на лавке запасных, но появился на поле на 68-й минуте, заменив Маркоса Сенеси.

После завершения матча статистический портал WhoScored поставил Забарному оценку в 6.3 балла. Этот показатель являются лучшим среди игроков «Борнмута», которые вышли на замену в игре против «святых».

За 22 минуты на поле Забарный 8 раз дотронулся до мяча, сделал 1 отбор, отдал 3 из 4 точных паса, дважды вынес мяч и сделал 1 успешную длинную передачу.

Лучшим игроком поединка стал Маркус Тавернье (8.5), который отметился единственным голом.

Оценки WhoScored за матч Саутгемптон – Борнмут – 1:2

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лучший игрок WhoScored Борнмут Саутгемптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илья Забарный
Источник WhoScored
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