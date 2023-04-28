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  4. Эвертон – Ньюкасл – 1:4. Фейл Миколенка помог сорокам взять ирисок. Видео
Чемпионат Англии
Эвертон
27.04.2023 21:45 – FT 1 : 4
Ньюкасл
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Англия
28 апреля 2023, 02:25 | Обновлено 28 апреля 2023, 02:34
214
0

Эвертон – Ньюкасл – 1:4. Фейл Миколенка помог сорокам взять ирисок. Видео

Смотрите видеообзор матча 33-го тура АПЛ

28 апреля 2023, 02:25 | Обновлено 28 апреля 2023, 02:34
214
0
Эвертон – Ньюкасл – 1:4. Фейл Миколенка помог сорокам взять ирисок. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 27 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Эвертон» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «сорок».

Украинский футболист «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч. Помочь «Эвертону» результативными действиями он не смог.

Украинец был причастен к первому пропущенному. Именно он не успел накрыть добивание от Уилсона.

Чемпионат Англии по футболу. 33-й тур

Эвертон – Ньюкасл – 1:4

Голы: МакНил, 80 – Уилсон, 28, 75, Жоэлинтон, 72, Мерфи, 81

Видеообзор матча:

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Дуайт Макнил (Эвертон).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
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Источник Sport.ua
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