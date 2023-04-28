В четверг, 27 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Эвертон» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «сорок».

Украинский футболист «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч. Помочь «Эвертону» результативными действиями он не смог.

Украинец был причастен к первому пропущенному. Именно он не успел накрыть добивание от Уилсона.



Чемпионат Англии по футболу. 33-й тур

Эвертон – Ньюкасл – 1:4

Голы: МакНил, 80 – Уилсон, 28, 75, Жоэлинтон, 72, Мерфи, 81

Видеообзор матча: