Эвертон – Ньюкасл – 1:4. Фейл Миколенка помог сорокам взять ирисок. Видео
Смотрите видеообзор матча 33-го тура АПЛ
В четверг, 27 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Эвертон» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «сорок».
Украинский футболист «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч. Помочь «Эвертону» результативными действиями он не смог.
Украинец был причастен к первому пропущенному. Именно он не успел накрыть добивание от Уилсона.
Чемпионат Англии по футболу. 33-й тур
Эвертон – Ньюкасл – 1:4
Голы: МакНил, 80 – Уилсон, 28, 75, Жоэлинтон, 72, Мерфи, 81
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Разминка перед решающим матчем
Важные события во всех видах спорта