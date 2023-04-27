27 апреля на «Гудисон Парк» пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Ньюкаслом». Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Эвертон

Клуб в 2023-м году будто решил полностью повторить сценарий концовку прошлого сезона. Лэмпард не допустил вылета в Чемпионшип той весной, но фактически не смог предложить что-то новое, как-то усилить игру. Пришедший в середине зимы на его место более опытный Шон Дайш смог быстро дать результаты, от 1:0 с Арсеналом в своем дебютном поединке и до 1:1 с Тоттенхэмом уже после паузы на матчи сборных. Но после этого было несколько поражений кряду. И если с Манчестер Юнайтед от ирисок никто не ждал ничего по умолчанию, то с Фулхэмом прогнозировали очки - сопернику давно ничего не нужно было. Но там закончили 1:3. После такого 0:0 с Кристал Пэлас на выезде уже было неплохим результатом. Тем более что там доигрывали с 80-й минуты в меньшинстве.

Ньюкасл

Команда уже в прошлом сезоне, после появления на тренерском мостике Эдди Хау (и, конечно же, при новых ближневосточных владельцах), смогла прибавить. А в сезоне 2022/2023 сороки еще с осени показывали серьезные претензии на возвращение в Лигу чемпионов. Они довольно долго и вовсе шли на уверенном 3-м месте, уступая только Манчестер Сити и Арсеналу. Но во 2-м круге клуб допускал все больше осечек. Казалось бы, с марта получилось найти свою игру, и черно-белые сумели даже выиграть в 5 матчах кряду. В том числе уже в апреле уверенно, 2:0, выиграли дома у Манчестер Юнайтед. Но против Астон Виллы вообще ничего не получилось, и ей проиграли разгромно, 0:3. За это, впрочем, реабилитировались, просто уничтожив уже к середине 1-го тайма Тоттенхэм.

Статистика личных встреч

Ньюкасл выиграл четырежды в 5 крайних поединках. В том числе победил в октябре за счет единственного гола Альмирона.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в интригу в этой паре. Сороки сильнее и должны победить и на выезде с коэффициентом - 1,75.