Украина. Премьер лига28 апреля 2023, 00:19 | Обновлено 28 апреля 2023, 00:23
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Шахтер
В Коваливке на стадионе «Колос» состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги
28 апреля 2023, 00:19 | Обновлено 28 апреля 2023, 00:23
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В пятницу, 28 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Шахтер».
Поединок пройдет в Коваливке на стадионе «Колос». Начало - в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Колос – Шахтер. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Шахтер».
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Відповідь -Ні де!!!!!