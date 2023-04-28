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Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 00:19 | Обновлено 28 апреля 2023, 00:23
188
2

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Шахтер

В Коваливке на стадионе «Колос» состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги

28 апреля 2023, 00:19 | Обновлено 28 апреля 2023, 00:23
188
2
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Шахтер
УПЛ

В пятницу, 28 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Шахтер».

Поединок пройдет в Коваливке на стадионе «Колос». Начало - в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Колос – Шахтер. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Шахтер».

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Источник Sport.ua
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Mr Voevudskiy
Опять ссаная платформа
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+1
Voxa Hvedyk
Де дивитись онлайн матч чемпіонату України Колос – Шахтар???
Відповідь -Ні де!!!!!
Ответить
0
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