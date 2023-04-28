В пятницу, 28 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Шахтер».

Поединок пройдет в Коваливке на стадионе «Колос». Начало - в 15:00.

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Колос – Шахтер. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Шахтер».