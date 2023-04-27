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Украина. Премьер лига27 апреля 2023, 22:08 | Обновлено 27 апреля 2023, 22:10
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Колос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 апреля в 15:00 поединок 23-го тура Украинской Премьер-Лиги
27 апреля 2023, 22:08 | Обновлено 27 апреля 2023, 22:10
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В пятницу, 28 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся коваливский «Колос» и донецкий «Шахтер». Начало матча на стадионе «Колос» (село Коваливка Киевской области) назначено на 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Колос – Шахтер. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Шахтер».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
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