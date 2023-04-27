В пятницу, 28 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся коваливский «Колос» и донецкий «Шахтер». Начало матча на стадионе «Колос» (село Коваливка Киевской области) назначено на 15:00.

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Колос – Шахтер. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Шахтер».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».