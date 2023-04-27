Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Колос К
28.04.2023 15:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 апреля 2023, 22:08 | Обновлено 27 апреля 2023, 22:10
224
0

Колос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 апреля в 15:00 поединок 23-го тура Украинской Премьер-Лиги

27 апреля 2023, 22:08 | Обновлено 27 апреля 2023, 22:10
224
0
Колос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 28 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся коваливский «Колос» и донецкий «Шахтер». Начало матча на стадионе «Колос» (село Коваливка Киевской области) назначено на 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Колос – Шахтер. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Шахтер».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Видеотрансляция
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Львов
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Шахтер
Трансфер Кастильо в Шахтер стал уникальным для ЛДУ Кито
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Шахтер смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд побил рекорд Салаха по голам за сезон в АПЛ
Футбол | 27 апреля 2023, 07:58 12
Холанд побил рекорд Салаха по голам за сезон в АПЛ
Холанд побил рекорд Салаха по голам за сезон в АПЛ

Форвард «Манчестер Сити» забил 33-й мяч в чемпионате

Марио БАЛОТЕЛЛИ: «Я играл на 20% своих возможностей»
Футбол | 27 апреля 2023, 16:56 8
Марио БАЛОТЕЛЛИ: «Я играл на 20% своих возможностей»
Марио БАЛОТЕЛЛИ: «Я играл на 20% своих возможностей»

Форвард считает, что мог бы бороться за Золотой мяч

Фиаско на островах. Сборная Украины проиграла в матче квалификации ЧЕ-2024
Другие виды | 26.04.2023, 22:35
Фиаско на островах. Сборная Украины проиграла в матче квалификации ЧЕ-2024
Фиаско на островах. Сборная Украины проиграла в матче квалификации ЧЕ-2024
Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал
Футбол | 26.04.2023, 23:59
Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал
Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал
ВИДЕО. Янельт должен Мудрику 50 копеек. Финт украинца в стиле Азара
Футбол | 27.04.2023, 14:24
ВИДЕО. Янельт должен Мудрику 50 копеек. Финт украинца в стиле Азара
ВИДЕО. Янельт должен Мудрику 50 копеек. Финт украинца в стиле Азара
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Йожеф САБО: «Не знаю, что Йовичевич сделал с командой»
Йожеф САБО: «Не знаю, что Йовичевич сделал с командой»
26.04.2023, 16:47 7
Футбол
Ему заплатила Барселона. Реакция болельщиков Реала на игру Лунина с Жироной
Ему заплатила Барселона. Реакция болельщиков Реала на игру Лунина с Жироной
26.04.2023, 09:10 26
Футбол
Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
25.04.2023, 22:55 13
Футбол
Ронни О'Салливан сенсационно вылетел из ЧМ, проиграв 7 фреймов подряд
Ронни О'Салливан сенсационно вылетел из ЧМ, проиграв 7 фреймов подряд
26.04.2023, 19:55 9
Снукер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Арсенал
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Арсенал
26.04.2023, 06:43 2
Футбол
Историю не переписали. Прометей не пробился в финал Еврокубка
Историю не переписали. Прометей не пробился в финал Еврокубка
26.04.2023, 21:07 6
Баскетбол
Сенсационный китаец. Определены пары четвертьфиналистов на ЧМ по снукеру
Сенсационный китаец. Определены пары четвертьфиналистов на ЧМ по снукеру
25.04.2023, 16:15
Снукер
Джордж Форман назвал единственный бой, который он хочет увидеть
Джордж Форман назвал единственный бой, который он хочет увидеть
27.04.2023, 09:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности