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Чемпионат Украины
Металлист
28.04.2023 13:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 апреля 2023, 20:49 |
185
0

Металлист – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 апреля в 13:00 поединок 23-го тура Украинской Премьер-Лиги

27 апреля 2023, 20:49 |
185
0
Металлист – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 28 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист» и «Динамо». Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Динамо».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале 2+2 и на YouTube-канал «Football Hub».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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