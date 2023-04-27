В пятницу, 28 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист» и «Динамо». Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало в 13:00.

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«Металлист» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Динамо».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале 2+2 и на YouTube-канал «Football Hub».