В пятницу, 28 апреля, пройдет матч 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Динамо».

Поединок состоится в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало встречи в 13:00.

«Металлист» – «Динамо». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале 2+2 и на YouTube-канале «Football Hub».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Динамо», за которой следите в украинской версии сайта.