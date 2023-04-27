Украина. Премьер лига27 апреля 2023, 17:25 | Обновлено 27 апреля 2023, 17:28
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Динамо
В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится поединок 23-го тура украинской Премьер-лиги
27 апреля 2023, 17:25 | Обновлено 27 апреля 2023, 17:28
437
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В пятницу, 28 апреля, пройдет матч 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Динамо».
Поединок состоится в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало встречи в 13:00.
«Металлист» – «Динамо». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на телеканале 2+2 и на YouTube-канале «Football Hub».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Динамо», за которой следите в украинской версии сайта.
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