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  4. Директор УПЛ: «Вопрос трансляций будет решаться в ближайшем будущем»
Украина. Премьер лига
27 апреля 2023, 14:50 |
651
0

Директор УПЛ: «Вопрос трансляций будет решаться в ближайшем будущем»

Евгений Дикий прокомментировал заявление Setanta Sport о прекращении сотрудничества с УПЛ

27 апреля 2023, 14:50 |
651
0
Директор УПЛ: «Вопрос трансляций будет решаться в ближайшем будущем»
УПЛ. Евгений Дикий

27 апреля телекомпания Setanta Sports сообщила о том, что не будет продлевать контракт с Украинской Премьер-лигой.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал заявление официального телетранслятора матчей о прекращении сотрудничества с УПЛ:

«Да действительно УПЛ получила сообщение от Setanta о том, что компания решила не продлевать соглашение с Лигой на трансляцию матчей Чемпионата, начиная со следующего сезона. Речь идет о трехлетнем предложении, о котором было анонсировано летом, перед началом сезона 2022/23. Учитывая, что официальный вещатель фактически не получил возможности эксплуатировать полный перечень матчей Чемпионата, то указанное предложение потеряло свою силу. Однако, следует отметить, что, несмотря на все условия, трансляция матчей текущего сезона будет полностью осуществлена, согласно договоренностям Лиги с официальным вещателем.

Отозвав свое трехлетнее предложение, компания Setanta заверила Украинскую Премьер-Лигу, что она остается открытой к сотрудничеству с Лигой и готова к новым переговорам по трансляции матчей УПЛ уже с учетом текущей ситуации. Поэтому уже в ближайшем будущем будет решаться вопрос трансляций матчей следующего сезона УПЛ, после рассмотрения клубами всех доступных вариантов и принятия соответствующих решений. Мы надеемся, что нам удастся найти лучшее решение для развития и будущего украинского футбола.

В первую очередь, мы хотим выразить искреннюю благодарность компании Setanta Sports за то, что они пришли на помощь украинскому футболу в самый трудный момент в нашей истории. Предварительные переговоры с потенциальными бродкастерами Украинской Премьер-Лиги начались еще задолго до полномасштабного вторжения, однако Setanta была из тех трансляторов, которых не остановили ни огромные риски, ни полная неопределенность проведения чемпионата Украины по футболу».

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Евгений Дикий телетрансляции Украинская Премьер-лига Setanta Sports чемпионат Украины по футболу ТВ-права
Источник Украинский футбол
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