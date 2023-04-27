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  4. ВИДЕО. Янельт должен Мудрику 50 копеек. Финт украинца в стиле Азара
Англия
27 апреля 2023, 14:24 | Обновлено 27 апреля 2023, 14:29
1378
0

ВИДЕО. Янельт должен Мудрику 50 копеек. Финт украинца в стиле Азара

Не смотря на прогресс в индивидуальных действиях, Михаил пока что не смог отличиться за «Челси»

27 апреля 2023, 14:24 | Обновлено 27 апреля 2023, 14:29
1378
0
ВИДЕО. Янельт должен Мудрику 50 копеек. Финт украинца в стиле Азара
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 26 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Челси» и «Брентфорд». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «пчел».

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал поединок в запасе, а затем вышел на замену после перерыва. Помочь своей команде он так и не смог.

Многие фанаты «синих» заметили, что Мудрик действует более раскованно. Тому подтверждение прогресс украинца в индивидуальных действиях на поле.

В одном из эпизодов Михаил принял мяч и прокинул между ног полузащитнику «Брентфорда» Виталию Янельту.

Видео с финтом украинца опубликовал информационный паблик cfcire в Twitter. В комментариях один из болельщиков «Челси» сразу отметил:

«Дриблинг в стиле Азара».

В футболке «синих» Михаил Мудрик провел 13 матчей, в которых отличился 2 ассистами. Голов украинец пока что не забивал.

ВИДЕО. Янельт должен Мудрику 50 копеек. Финт украинца в стиле Азара

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Источник Twitter
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