ВИДЕО. Янельт должен Мудрику 50 копеек. Финт украинца в стиле Азара
Не смотря на прогресс в индивидуальных действиях, Михаил пока что не смог отличиться за «Челси»
В среду, 26 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Челси» и «Брентфорд». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «пчел».
Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал поединок в запасе, а затем вышел на замену после перерыва. Помочь своей команде он так и не смог.
Многие фанаты «синих» заметили, что Мудрик действует более раскованно. Тому подтверждение прогресс украинца в индивидуальных действиях на поле.
В одном из эпизодов Михаил принял мяч и прокинул между ног полузащитнику «Брентфорда» Виталию Янельту.
Видео с финтом украинца опубликовал информационный паблик cfcire в Twitter. В комментариях один из болельщиков «Челси» сразу отметил:
«Дриблинг в стиле Азара».
В футболке «синих» Михаил Мудрик провел 13 матчей, в которых отличился 2 ассистами. Голов украинец пока что не забивал.
ВИДЕО. Янельт должен Мудрику 50 копеек. Финт украинца в стиле Азара
April 26, 2023
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