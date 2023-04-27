Должен был подписать контракт с большим клубом. Фанаты высмеяли Мудрика
Болельщики «Брентфорда» не оставляли в покое украинца, пока тот разминался
В среду, 26 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Челси» и «Брентфорд». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «пчел».
Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал поединок в запасе, а затем вышел на замену после перерыва. Помочь своей команде он так и не смог.
Как сообщает Express, когда украинец разогревался за боковой линией в конце первого тайма, то болельщики «Брентфорда» решили высмеять его.
«Ты должен был подписать контракт с большим клубом», – кричали фаны «пчел».
Дело в том, что в зимнее трансферное окно Мудрик мог перейти из донецкого «Шахтера» в «Брентфорд», однако в итоге перебрался на «Стэмфорд Бридж».
Mykhaylo Mudryk's Chelsea career reaches new low after collapsed Brentford transfer#CFC #KTBFFHhttps://t.co/nt71RMhAcV— Chelsea Rooter (News and Updates) (@ChelseaRooter) April 26, 2023
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