Должен был подписать контракт с большим клубом. Фанаты высмеяли Мудрика

В среду, 26 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Челси» и «Брентфорд». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «пчел».

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал поединок в запасе, а затем вышел на замену после перерыва. Помочь своей команде он так и не смог.

Как сообщает Express, когда украинец разогревался за боковой линией в конце первого тайма, то болельщики «Брентфорда» решили высмеять его.

«Ты должен был подписать контракт с большим клубом», – кричали фаны «пчел».

Дело в том, что в зимнее трансферное окно Мудрик мог перейти из донецкого «Шахтера» в «Брентфорд», однако в итоге перебрался на «Стэмфорд Бридж».