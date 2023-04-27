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Англия
27 апреля 2023, 14:02 |
2952
3

Должен был подписать контракт с большим клубом. Фанаты высмеяли Мудрика

Болельщики «Брентфорда» не оставляли в покое украинца, пока тот разминался

27 апреля 2023, 14:02 |
2952
3
Должен был подписать контракт с большим клубом. Фанаты высмеяли Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 26 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Челси» и «Брентфорд». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «пчел».

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал поединок в запасе, а затем вышел на замену после перерыва. Помочь своей команде он так и не смог.

Как сообщает Express, когда украинец разогревался за боковой линией в конце первого тайма, то болельщики «Брентфорда» решили высмеять его.

«Ты должен был подписать контракт с большим клубом», – кричали фаны «пчел».

Дело в том, что в зимнее трансферное окно Мудрик мог перейти из донецкого «Шахтера» в «Брентфорд», однако в итоге перебрался на «Стэмфорд Бридж».

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Михаил Мудрик Челси Брентфорд Челси - Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу болельщики фанаты
Источник Daily Express
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anacreon
Мудрик, до речі, добре виглядав. Загострював. І почав бігати в оборону. І результативно. Бо просто наздоганяв гравця і мішався йому під ногами, що призводило до зупинки атаки. З'явився світ в кінці тунелю. Вже не виглядав повністю закритим. Отримував м'яч. Якби вдалося забити, то щось би було. Але челсі після другого голу весь просто виключився і не могли одне одну пас віддати.
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+1
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Roman serhi
Новость уровня дно... Давайте каждую новость,что кричат с трибуны... Будет горячо... Узнаем кто пид..с...Ган...он...и.т.д
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-3
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