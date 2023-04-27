АРТЕТА: Надо смотреть на себя в зеркало. Впереди 5 игр, все может случиться

Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:4) в борьбе за чемпионство в Премьер-лиге:

«Надо признать, что лучшая команда выиграла игру. Мы не играли надлежащим образом. Мы должны посмотреть на себя в зеркало и быть честными. Когда соперник играет на таком уровне, удержаться на ногах крайне сложно.

Мы были не на своем уровне. Это огорчает, когда идет борьба за чемпионство. Мы не создавали импульса в игре. Мы шли к этому 9,5 месяцев и не собираемся отказываться от цели из-за того, что проиграли одну игру. Надо перезагрузить всех наших игроков. У всех шок.

Не думаю, что игроки были напуганы. Но то, как мы начали игру, огорчало. Мы проиграли все первые и вторые мячи. Нам пришлось соревноваться против команды, которая играла на пределе своих возможностей, и сделать это чрезвычайно сложно.

Я принимаю реальность. И это лучший способ двигаться вперед. У нас не было шанса выиграть игру. Мы должны стать лучше. Мы знали, что нам нужно выложиться на полную, но были далеки от этого. Я не знаю, что требуется для завоевания титула. Мы должны поднять дух игроков, потому что они переживают. Это трудно переварить. Нам нужно выиграть все 5 игр, чтобы иметь шанс.

В начале сезона нам говорили, что мы финишируем шестыми или седьмыми. Игроки заслуживают большой похвалы за то, где мы находимся в турнирной таблице. Мы играли против отличной команды, но не сумели наязать борьбу. Соперник был лучше во всех отношениях. Они выигрываали каждую дуэль. Мы пропускали со стандартов, с навесов и так далее.

Мы хотели кое-что изменить, но они забили быстрый гол. Мы должны быть верны тем идеям, что привели нас на этот путь. Нас обыграла лучшая команда, это точно. Они были великолепны, и достичь такого сложно. Сегодня мы не были на этом уровне.

Сегодня очень трудная ночь, мы проиграли, но должны встать и посмотреть на ситуацию шире. Тот факт, что мы соревнуемся лицом к лицу с этой командой «Манчестер Сити», просто невероятен. Впереди пять игр, и все может случиться. За эти годы я видел, что многое может произойти в этой лиге. Мы должны признать, что проиграли невероятной команде».