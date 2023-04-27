Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АРТЕТА: Надо смотреть на себя в зеркало. Впереди 5 игр, все может случиться
Англия
27 апреля 2023, 03:53 | Обновлено 27 апреля 2023, 04:25
23
0

АРТЕТА: Надо смотреть на себя в зеркало. Впереди 5 игр, все может случиться

Наставник «Арсенала» прокомментировал поражение от «Манчестер Сити»

27 апреля 2023, 03:53 | Обновлено 27 апреля 2023, 04:25
23
0
АРТЕТА: Надо смотреть на себя в зеркало. Впереди 5 игр, все может случиться
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:4) в борьбе за чемпионство в Премьер-лиге:

«Надо признать, что лучшая команда выиграла игру. Мы не играли надлежащим образом. Мы должны посмотреть на себя в зеркало и быть честными. Когда соперник играет на таком уровне, удержаться на ногах крайне сложно.

Мы были не на своем уровне. Это огорчает, когда идет борьба за чемпионство. Мы не создавали импульса в игре. Мы шли к этому 9,5 месяцев и не собираемся отказываться от цели из-за того, что проиграли одну игру. Надо перезагрузить всех наших игроков. У всех шок.

Не думаю, что игроки были напуганы. Но то, как мы начали игру, огорчало. Мы проиграли все первые и вторые мячи. Нам пришлось соревноваться против команды, которая играла на пределе своих возможностей, и сделать это чрезвычайно сложно.

Я принимаю реальность. И это лучший способ двигаться вперед. У нас не было шанса выиграть игру. Мы должны стать лучше. Мы знали, что нам нужно выложиться на полную, но были далеки от этого. Я не знаю, что требуется для завоевания титула. Мы должны поднять дух игроков, потому что они переживают. Это трудно переварить. Нам нужно выиграть все 5 игр, чтобы иметь шанс.

В начале сезона нам говорили, что мы финишируем шестыми или седьмыми. Игроки заслуживают большой похвалы за то, где мы находимся в турнирной таблице. Мы играли против отличной команды, но не сумели наязать борьбу. Соперник был лучше во всех отношениях. Они выигрываали каждую дуэль. Мы пропускали со стандартов, с навесов и так далее.

Мы хотели кое-что изменить, но они забили быстрый гол. Мы должны быть верны тем идеям, что привели нас на этот путь. Нас обыграла лучшая команда, это точно. Они были великолепны, и достичь такого сложно. Сегодня мы не были на этом уровне.

Сегодня очень трудная ночь, мы проиграли, но должны встать и посмотреть на ситуацию шире. Тот факт, что мы соревнуемся лицом к лицу с этой командой «Манчестер Сити», просто невероятен. Впереди пять игр, и все может случиться. За эти годы я видел, что многое может произойти в этой лиге. Мы должны признать, что проиграли невероятной команде».

По теме:
ГВАРДИОЛА: «Судьба титула Премьер-лиги – в наших руках»
Вест Хэм – Ливерпуль – 1:2. Волевая победа для Клоппа. Видео голов и обзор
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча
Арсенал Лондон пресс-конференция чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Арсенал Микель Артета
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Ребров постоянно обнимет, а Шевченко даже никогда не позвонит»
Футбол | 26 апреля 2023, 14:35 4
Йожеф САБО: «Ребров постоянно обнимет, а Шевченко даже никогда не позвонит»
Йожеф САБО: «Ребров постоянно обнимет, а Шевченко даже никогда не позвонит»

Бывший наставник «Динамо» сравнил двух легенд украинского футбола

Фонсека в Лилле: реанимация команды, конфликт с президентом, скорый уход
Футбол | 26 апреля 2023, 11:30 7
Фонсека в Лилле: реанимация команды, конфликт с президентом, скорый уход
Фонсека в Лилле: реанимация команды, конфликт с президентом, скорый уход

Португальского специалиста небезосновательно сватают на Туманный Альбион…

Челси – Брентфорд – 0:2. Пятое поражение подряд. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27.04.2023, 01:35
Челси – Брентфорд – 0:2. Пятое поражение подряд. Видео голов и обзор матча
Челси – Брентфорд – 0:2. Пятое поражение подряд. Видео голов и обзор матча
Йожеф САБО: «Не знаю, что Йовичевич сделал с командой»
Футбол | 26.04.2023, 16:47
Йожеф САБО: «Не знаю, что Йовичевич сделал с командой»
Йожеф САБО: «Не знаю, что Йовичевич сделал с командой»
Мудрик – в запасе Челси на матч с Брентфордом
Футбол | 26.04.2023, 20:52
Мудрик – в запасе Челси на матч с Брентфордом
Мудрик – в запасе Челси на матч с Брентфордом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер поддержал идею создания Союза европейских клубов
Шахтер поддержал идею создания Союза европейских клубов
25.04.2023, 19:51 30
Футбол
Фиаско на островах. Сборная Украины проиграла в матче квалификации ЧЕ-2024
Фиаско на островах. Сборная Украины проиграла в матче квалификации ЧЕ-2024
26.04.2023, 22:35 8
Другие виды
ЧМ по хоккею U-18. Украина – Венгрия. Наказание за неуважение
ЧМ по хоккею U-18. Украина – Венгрия. Наказание за неуважение
26.04.2023, 16:05 2
Хоккей
Лунин и Реал: пять лет впустую
Лунин и Реал: пять лет впустую
26.04.2023, 14:31 57
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина в матче с 11 шайбами обыграла Эстонию
ЧМ по хоккею. Украина в матче с 11 шайбами обыграла Эстонию
26.04.2023, 21:47 5
Хоккей
Бавария может уволить Тухеля. Известно условие
Бавария может уволить Тухеля. Известно условие
25.04.2023, 05:45 7
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Арсенал
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Арсенал
26.04.2023, 06:43 2
Футбол
В декабре под Бахмутом пропал экс-игрок молодежной команды Шахтера
В декабре под Бахмутом пропал экс-игрок молодежной команды Шахтера
25.04.2023, 13:45
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности