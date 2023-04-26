Атлетико Мадрид

Атлетико одолел Мальорку, Альмерия оказалось сильнее Хетафе
«Матрасники» продолжают погоню за мадридским «Реалом»
В среду, 26 апреля, сыграны два поединка 31-го тура чемпионата Испании.
Мадридский «Атлетико» на своем поле встретился с «Мальоркой» и добился волевой победы со счетом 3:1.
Набрав три очка, «матрасники» в таблице Ла Лиги, имея 63 очка, занимают 3-е место. Вторым идет мадридский «Реал», у которого 65 пунктов. Лидирует «Барселона», имеющая 76 очков после 30 игр.
В другом матче дня «Хетафе» в родных стенах проиграл «Альмерии» – 1:2.
Чемпионат Испании. 31-й тур
«Атлетико» – «Мальорка» – 3:1
Голы: Настасич, 20 (0:1). Де Пауль, 45+2 (1:1). Мората, 47 (2:1). Карраско, 77 (3:1).
«Хетафе» – «Альмерия» – 1:2
Голы: Суарес Чаррис, 7 (0:1). Суарес Чаррис, 58 (0:2). Майораль, 71 (1:2).
Удален Джене, 45+3 (Хетафе).
События матча
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