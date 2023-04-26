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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
26.04.2023 20:30 – FT 3 : 1
Мальорка
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Испания
26 апреля 2023, 22:54 | Обновлено 26 апреля 2023, 23:06
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0

Атлетико одолел Мальорку, Альмерия оказалось сильнее Хетафе

«Матрасники» продолжают погоню за мадридским «Реалом»

26 апреля 2023, 22:54 | Обновлено 26 апреля 2023, 23:06
92
0
Атлетико одолел Мальорку, Альмерия оказалось сильнее Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 26 апреля, сыграны два поединка 31-го тура чемпионата Испании.

Мадридский «Атлетико» на своем поле встретился с «Мальоркой» и добился волевой победы со счетом 3:1.

Набрав три очка, «матрасники» в таблице Ла Лиги, имея 63 очка, занимают 3-е место. Вторым идет мадридский «Реал», у которого 65 пунктов. Лидирует «Барселона», имеющая 76 очков после 30 игр.

В другом матче дня «Хетафе» в родных стенах проиграл «Альмерии» – 1:2.

Чемпионат Испании. 31-й тур

«Атлетико» – «Мальорка» – 3:1

Голы: Настасич, 20 (0:1). Де Пауль, 45+2 (1:1). Мората, 47 (2:1). Карраско, 77 (3:1).

«Хетафе» – «Альмерия» – 1:2

Голы: Суарес Чаррис, 7 (0:1). Суарес Чаррис, 58 (0:2). Майораль, 71 (1:2).

Удален Джене, 45+3 (Хетафе).

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Атлетико Мадрид).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Матия Настасич (Мальорка).
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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Атлетико Мадрид Хетафе Альмерия Мальорка видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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