Атлетико Мадрид

В среду, 26 апреля, сыграны два поединка 31-го тура чемпионата Испании.

Мадридский «Атлетико» на своем поле встретился с «Мальоркой» и добился волевой победы со счетом 3:1.

Набрав три очка, «матрасники» в таблице Ла Лиги, имея 63 очка, занимают 3-е место. Вторым идет мадридский «Реал», у которого 65 пунктов. Лидирует «Барселона», имеющая 76 очков после 30 игр.

В другом матче дня «Хетафе» в родных стенах проиграл «Альмерии» – 1:2.

Чемпионат Испании. 31-й тур

«Атлетико» – «Мальорка» – 3:1

Голы: Настасич, 20 (0:1). Де Пауль, 45+2 (1:1). Мората, 47 (2:1). Карраско, 77 (3:1).

«Хетафе» – «Альмерия» – 1:2

Голы: Суарес Чаррис, 7 (0:1). Суарес Чаррис, 58 (0:2). Майораль, 71 (1:2).

Удален Джене, 45+3 (Хетафе).