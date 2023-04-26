Наполи нашел замену Осимхену в Роме

«Наполи» в ближайшее летнее трансферное окно, скорее всего, потеряет лидера атак Виктора Осимхена. Сам нигериец хочет перейти в «Баварию».

«Партенопеи» уже начали поиски замены для Осимхена. По информации итальянских СМИ, «Наполи» обратил внимание на форварда «Ромы» Тэмми Абрахама. Нынешний сезон для 25-летнего англичанина получается заметно слабее, поэтому «Рома» готова его продать.

В нынешнем сезоне на счету Абрахама 8 голов и 7 ассистов в 44 матчах за «Рому» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.