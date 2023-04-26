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  4. Наполи нашел замену Осимхену в Роме
Италия
26 апреля 2023, 20:07 |
1007
1

Наполи нашел замену Осимхену в Роме

Неаполитанцы нацелились на Тэмми Абрахама

26 апреля 2023, 20:07 |
1007
1
Наполи нашел замену Осимхену в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Тэмми Абрахам

«Наполи» в ближайшее летнее трансферное окно, скорее всего, потеряет лидера атак Виктора Осимхена. Сам нигериец хочет перейти в «Баварию».

«Партенопеи» уже начали поиски замены для Осимхена. По информации итальянских СМИ, «Наполи» обратил внимание на форварда «Ромы» Тэмми Абрахама. Нынешний сезон для 25-летнего англичанина получается заметно слабее, поэтому «Рома» готова его продать.

В нынешнем сезоне на счету Абрахама 8 голов и 7 ассистов в 44 матчах за «Рому» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

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Наполи Рома Рим Виктор Осимхен Тэмми Абрахам трансферы трансферы Серии A
Источник Il Messaggero
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BUROSTAVOK
Нэгра на Нігєра міняють???)))Хто ж на коліна в АПЛ буде ставати перед матчами???)))
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