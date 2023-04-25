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Кубок Португалии
Брага
25.04.2023 21:30 – FT 2 : 2
Насьонал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
25 апреля 2023, 23:37 | Обновлено 25 апреля 2023, 23:56
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Брага вышла в финал Кубка Португалии, пройдя по сумме Насьонал

В другом полуфинале турнира встретятся «Фамаликау» и «Порту»

25 апреля 2023, 23:37 | Обновлено 25 апреля 2023, 23:56
130
0
Брага вышла в финал Кубка Португалии, пройдя по сумме Насьонал
ФК Брага

25 апреля состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Португалии.

«Брага» сыграла вничью с клубом «Насьонал» (2:2) и вышла в финал. Вторая игра была чистой формальностью, потому что в первом матче Брага разгромила соперников (5:0).

В другом полуфинале встретятся «Фамаликау» и «Порту» (26 апреля и 4 мая). Финал запланирован на 4 июня.

Кубок Португалии

1/2 финала. Ответный матч. 25 апреля

Брага – Насьонал Фуншал – 2:2 (первый матч – 5:0)

Голы: Рачич, 33, Гомеш, 48 – Клейтон, 72, Дуду, 90+3 (пен)

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Кубок Португалии по футболу Брага Насьонал Фуншал Фамаликау Порту Урош Рачич
Источник Sport.ua
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