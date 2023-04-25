Брага вышла в финал Кубка Португалии, пройдя по сумме Насьонал

25 апреля состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Португалии.

«Брага» сыграла вничью с клубом «Насьонал» (2:2) и вышла в финал. Вторая игра была чистой формальностью, потому что в первом матче Брага разгромила соперников (5:0).

В другом полуфинале встретятся «Фамаликау» и «Порту» (26 апреля и 4 мая). Финал запланирован на 4 июня.

Кубок Португалии

1/2 финала. Ответный матч. 25 апреля

Брага – Насьонал Фуншал – 2:2 (первый матч – 5:0)

Голы: Рачич, 33, Гомеш, 48 – Клейтон, 72, Дуду, 90+3 (пен)