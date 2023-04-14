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  4. ВИДЕО. Брага забила 5 голов сопернику в полуфинале Кубка Португалии
Кубок Португалии
Насьонал
12.04.2023 21:30 – FT 0 : 5
Брага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
14 апреля 2023, 02:57 | Обновлено 14 апреля 2023, 03:15
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ВИДЕО. Брага забила 5 голов сопернику в полуфинале Кубка Португалии

Ответный матч между Брагой и Насьоналем состоится 25 апреля

14 апреля 2023, 02:57 | Обновлено 14 апреля 2023, 03:15
21
0
ВИДЕО. Брага забила 5 голов сопернику в полуфинале Кубка Португалии
ФК Брага

12 апреля состоялся первый полуфинальный матч Кубка Португалии.

«Брага» разгромила клуб «Насьонал» со счетом 5:0 в первом полуфинале.

Ответный матч, который пройдет 25 апреля, превратился в пустую формальность.

В другом полуфинале встретятся «Фамаликау» и «Порту» (26 апреля и 4 мая).

Кубок Португалии

1/2 финала. Первый матч. 12 апреля

Насьонал Фуншал – Брага – 0:5

Голы: Рачич, 25, 53 (пен), Пицци, 43, Банза, 76 (пен), 90+1

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Банза (Брага).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Банза (Брага).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Урош Рачич (Брага).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Луиш Пицци (Брага).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Урош Рачич (Брага).
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Кубок Португалии по футболу Брага Насьонал Фуншал видео голов и обзор Фамаликау Порту Симон Банза Пицци Урош Рачич
Источник Sport.ua
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