Кубок Португалии
Португалия14 апреля 2023, 02:57 | Обновлено 14 апреля 2023, 03:15
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ВИДЕО. Брага забила 5 голов сопернику в полуфинале Кубка Португалии
Ответный матч между Брагой и Насьоналем состоится 25 апреля
14 апреля 2023, 02:57 | Обновлено 14 апреля 2023, 03:15
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12 апреля состоялся первый полуфинальный матч Кубка Португалии.
«Брага» разгромила клуб «Насьонал» со счетом 5:0 в первом полуфинале.
Ответный матч, который пройдет 25 апреля, превратился в пустую формальность.
В другом полуфинале встретятся «Фамаликау» и «Порту» (26 апреля и 4 мая).
Кубок Португалии
1/2 финала. Первый матч. 12 апреля
Насьонал Фуншал – Брага – 0:5
Голы: Рачич, 25, 53 (пен), Пицци, 43, Банза, 76 (пен), 90+1
Видеообзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Банза (Брага).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Банза (Брага).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Урош Рачич (Брага).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Луиш Пицци (Брага).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Урош Рачич (Брага).
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