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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «У нас, кроме Бущана, нет хороших вратарей»
Украина. Премьер лига
25 апреля 2023, 13:13 |
1437
1

Мирон МАРКЕВИЧ: «У нас, кроме Бущана, нет хороших вратарей»

Украинский специалист поделился мнением про уровень украинских голкиперов

25 апреля 2023, 13:13 |
1437
1
Мирон МАРКЕВИЧ: «У нас, кроме Бущана, нет хороших вратарей»
Twitter. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер клубов «Металлист» и «Днепр» Мирон Маркевич поделился мнением про уровень украинских голкиперов:

– Вратарь «Днепра-1» Макс Валеф допустил грубую ошибку в матче с «Рухом». Может быть, Кучеру нужно доверять Владиславу Рыбаку пост номер 1, который до этого отстоял в рамках пяти матчей подряд?

– Давайте скажем честно. У нас, кроме Бущана, нет хороших вратарей. Может быть, еще Трубин. Ризнык – талантливый голкипер хорошего уровня, но пока не получает времени в «Шахтере», там играет Трубин. Вратарь – это такая позиция, где нужно время, чтобы получить опыт.

В матче 22-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Рух» (3:2) вратарь днепрян Макс Валеф стал соавтором курьезного гола. Кипер провально пошел вперед на перехват дальней диагонали из глубины поля, мяч перелетел через него, а далее Климчук хладнокровно поразил уже пустые ворота и сравнял счет. Тем не менее удержать ничью львовской команде не получилось – на 90+3 Когут вырвал победу для «Днепра-1».

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Дмитрий Ризнык Анатолий Трубин Макс Валеф Владислав Рыбак Днепр-1 Шахтер Донецк Днепр-1 - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Георгий Бущан
Источник Украинский футбол
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Gargantua
Волынец хороший стабильный вратарь. Писал и еще раз напишу, что очень хорошее впечатление  производит Ермолов из Металлиста. Считаю очень сильным и перспективным вратарем Фесюна из Колоса, который оказался за спиной Волынца и которому надо уходить в другую команду.
а Ризнык, по моему мнению, сильнее и Трубина, и Бущана.
а вот у Нещерета я большого будущего не вижу, и дело даже не в последней его ошибке. Емоционально слабый, и футбольный интеллект низкий. Хотя природная прыгучесть и пластика безусловно присутствуют.
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