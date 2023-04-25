Мирон МАРКЕВИЧ: «У нас, кроме Бущана, нет хороших вратарей»
Украинский специалист поделился мнением про уровень украинских голкиперов
Бывший главный тренер клубов «Металлист» и «Днепр» Мирон Маркевич поделился мнением про уровень украинских голкиперов:
– Вратарь «Днепра-1» Макс Валеф допустил грубую ошибку в матче с «Рухом». Может быть, Кучеру нужно доверять Владиславу Рыбаку пост номер 1, который до этого отстоял в рамках пяти матчей подряд?
– Давайте скажем честно. У нас, кроме Бущана, нет хороших вратарей. Может быть, еще Трубин. Ризнык – талантливый голкипер хорошего уровня, но пока не получает времени в «Шахтере», там играет Трубин. Вратарь – это такая позиция, где нужно время, чтобы получить опыт.
В матче 22-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Рух» (3:2) вратарь днепрян Макс Валеф стал соавтором курьезного гола. Кипер провально пошел вперед на перехват дальней диагонали из глубины поля, мяч перелетел через него, а далее Климчук хладнокровно поразил уже пустые ворота и сравнял счет. Тем не менее удержать ничью львовской команде не получилось – на 90+3 Когут вырвал победу для «Днепра-1».
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а Ризнык, по моему мнению, сильнее и Трубина, и Бущана.
а вот у Нещерета я большого будущего не вижу, и дело даже не в последней его ошибке. Емоционально слабый, и футбольный интеллект низкий. Хотя природная прыгучесть и пластика безусловно присутствуют.