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Украина. Премьер лига
25 апреля 2023, 12:45 | Обновлено 25 апреля 2023, 12:54
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5

Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не видел Классическое, я смотрел Карпаты – ЛНЗ»

Экс-тренер «Металлиста» и «Днепра» – про назначение Шовковского и.о. главного тренера «Динамо»

25 апреля 2023, 12:45 | Обновлено 25 апреля 2023, 12:54
1301
5
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не видел Классическое, я смотрел Карпаты – ЛНЗ»
Twitter. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер клубов «Металлист» и «Днепр» Мирон Маркевич прокомментировал назначение легендарного украинского вратаря Александра Шовковского временным наставником киевского «Динамо»:

– Мирон Богданович, как вам матч «Динамо» – «Шахтер»?

– Я не видел Классическое, я смотрел «Карпаты» – ЛНЗ, которые играли в это время.

– После Классического Луческу заявил, что ложится на операцию и исполняющим обязанности главного тренера Динамо будет Александр Шовковский. Как оцените назначение СаШо?

– Назначили и назначили, время покажет. Всё будет зависеть от результата. Если у Шовковского все пойдет нормально, пусть работает себе дальше. Почему бы и не дать ему шанс?

– Может ли вратарь быть хорошим главным тренером?

– Ну а почему нет? К примеру, вратарь Лемешко стал хорошим тренером.

– Это скорее исключение из правил.

– Посмотрим, Шовковскому нужно время. Я считаю, что если он даст результат, то должен остаться главным тренером «Динамо». Александр работал со многими тренерами, начиная с Лобановского. Он взял что-то от них и, наверное, имеет свое. Если Шовковский использует свой шанс, значит он справился.

– Шовковский работал в штабе Шевченко, а затем Петракова в сборной Украины, но никто толком не знает, за что он там отвечал. Может, вы знаете – как руководитель Комитета сборных в прошлом?

– Нет, я не знаю. Но ничего плохого он там точно не сделал. Напротив, при Шевченко сборная была на достойном уровне, при Петракове тоже было несколько хороших игр. Шовковскому нужно дать время. Он коренной динамовец, пусть работает.

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Источник Украинский футбол
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Batya
Хороший вибір. я також Карпати дивився, а представники УПЛ нехай думають чому дивляться першу лігу, а не їх.
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GloryUkraine
І всі повірили Маркевичу.
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