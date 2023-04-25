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  4. Дениль КАСТИЛЬО – про переход в Шахтер: «Война меня не пугает»
Украина. Премьер лига
25 апреля 2023, 10:24 |
492
0

Дениль КАСТИЛЬО – про переход в Шахтер: «Война меня не пугает»

19-летний эквадорец дал интервью пресс-службе донецкого клуба

25 апреля 2023, 10:24 |
492
0
Дениль КАСТИЛЬО – про переход в Шахтер: «Война меня не пугает»
ФК Шахтер. Дениль Кастильо

19-летний эквадорский полузащитник Дениль Кастильо, который 24 марта официально стал игроком украинского футбольного клуба «Шахтер», дал интервью пресс-службе «горняков»:

– Дениль, поздравляем в «Шахтере»! Какие первые впечатления от перехода?

– Для меня это большая радость и гордость получить приглашение такого клуба, как «Шахтер». Очень приятно совершить прыжок в карьере и стать частью «горняков». Я пришел помочь команде и многому научиться. Жду начала выступлений за клуб с большим нетерпением и удовольствием.

– Как шли переговоры и что стало ключевым в выборе в пользу «Шахтера»?

– Я всегда был спокойным и уверенным в правильности своего выбора. Ответственно относился к этому и раньше, и, слава Богу, все получалось хорошо. Для меня очень важно быть в этом клубе.

– Что можешь сказать о «Шахтере»? Следил за командой этого сезона?

– Да, у «Шахтера» действительно отличная команда, которая постоянно играет в Лиге чемпионов. Это очень хорошо, ведь этот турнир – мечта всех футболистов. Также я следил за текущим сезоном: знаю, что «Шахтер» идет на первом месте в чемпионате, а в выходные сыграл «эль класико». Надеюсь, скоро смогу помогать команде на поле и участвовать в таких дерби. Это будет очень интересно и просто замечательно.

– Лично у тебя какие цели и амбиции в новом клубе?

– Я пришел с большими ожиданиями, пришел, чтобы научиться новому, развиваться и прогрессировать вместе с командой. Хочу быть полезным и внести свой вклад в победы и достижения «Шахтера». Обещаю работать максимально настроенным.

– Под каким номером будешь играть в «Шахтере»?

– Хотелось бы иметь 5 или 8, но конкретной цифры нет, я всегда играл под номером 5. Не знаю, какой будет для меня доступный.

– В Украине сейчас идет полномасштабная война. Не пугало ли это тебя?

– На самом деле нет. Когда посещал Украину, чувствовал себя хорошо. Очень досадно, что украинцы проходят через такие трудности, и я вижу, что они всегда борются изо дня в день, и это очень важно.

– В такое сложное время, что ты мог бы сказать в поддержку украинцев?

– Продолжайте бороться! Я знаю, что в какой-то момент это прекратится и останется сзади. Желаю всего лучшего и посылаю вам все свои молитвы.

Соглашение с 19-летним эквадорцем рассчитано на пять лет. Он станет игроком «Шахтера» 1 июля 2023 года. Кастильо является воспитанником «ЛДУ Кито». Провел 17 матчей за молодежную сборную Эквадора.

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Дениль Кастильо Шахтер Донецк российско-украинская война трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Шахтер Донецк
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