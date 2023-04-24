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24 апреля 2023, 23:41 | Обновлено 25 апреля 2023, 00:30
492
0

ВИДЕО. Роналду попал в перекладину. Бисиклета француза огорчила КриРо

«Аль-Наср» неожиданно проиграл ФК «Аль-Вехда» в Кубке Саудовской Аравии

24 апреля 2023, 23:41 | Обновлено 25 апреля 2023, 00:30
492
0
ВИДЕО. Роналду попал в перекладину. Бисиклета француза огорчила КриРо
Twitter

В понедельник, 24 апреля, состоялся полуфинальный матч Кубка Короля в Саудовской Аравии между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Вехда». Игра завершилась сенсационном поражением «всемирного клуба» со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 23-й минуте. Отличился 31-летний французский форвард Жан-Давид Бугель. После нескольких ударов головой мяч прилетел к Бугелю, который сложился и четко пробил по воротам «Аль-Насра» бисиклетой.

Звездный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе команды, провел на поле весь матч, однако не смог помочь спасти поединок. Тем не менее, КриРо имел шанс отличиться. На 82-й минуте после прострела в штрафную Криштиану пробил с 11 метров, однако мяч предательски попал в перекладину.

В финале Кубка Саудовской Аравии «Аль-Вехда» сыграет с «Аль-Хилялем».

ВИДЕО. Бисиклета француза огорчила КриРо

ВИДЕО. Роналду попал в перекладину

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Источник Sport.ua
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