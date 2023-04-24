КриРо не станет Королем. Аль-Наср с Роналду сенсационно проиграл в Кубке

В понедельник, 24 апреля, состоялся полуфинальный матч Кубка Короля в Саудовской Аравии между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Вехда». Игра завершилась сенсационном поражением «всемирного клуба» со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 23-й минуте. Отличился 31-летний французский форвард Жан-Давид Бугель.

На 53-й минуте ФК «Аль-Вехда» остался в меньшинстве. С поля был удален Абдуллах Аль-Хафит, который получил вторую желтую карточку за игру.

Звездный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе команды, провел на поле весь матч, однако не смог помочь спасти поединок.

В финале Кубка Саудовской Аравии «Аль-Вехда» сыграет с «Аль-Хилялем».

Кубок Короля. 1/2 финала

Аль-Наср – Аль-Вехда – 0:1



Гол: Жан-Давид Бугель, 23