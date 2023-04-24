КриРо не станет Королем. Аль-Наср с Роналду сенсационно проиграл в Кубке
Криштиану и компания проиграли ФК «Аль-Вехда» в полуфинале Кубка Короля
В понедельник, 24 апреля, состоялся полуфинальный матч Кубка Короля в Саудовской Аравии между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Вехда». Игра завершилась сенсационном поражением «всемирного клуба» со счетом 1:0.
Единственный гол был забит на 23-й минуте. Отличился 31-летний французский форвард Жан-Давид Бугель.
На 53-й минуте ФК «Аль-Вехда» остался в меньшинстве. С поля был удален Абдуллах Аль-Хафит, который получил вторую желтую карточку за игру.
Звездный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе команды, провел на поле весь матч, однако не смог помочь спасти поединок.
В финале Кубка Саудовской Аравии «Аль-Вехда» сыграет с «Аль-Хилялем».
Кубок Короля. 1/2 финала
Аль-Наср – Аль-Вехда – 0:1
Гол: Жан-Давид Бугель, 23
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