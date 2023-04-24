Сергей РЕБРОВ: «У нас еще есть шансы на чемпионство»
Тренер «Аль-Айна» – о матче против «Бани Яс»
Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров прокомментировал ничью 2:2 с «Бани Яс» в 24-м туре чемпионата ОАЭ:
«Я объяснял игрокам важность сохранения концентрации на протяжении всего матча. Тем более, что соперник отличается скоростью. Мы создали много моментов у чужих ворот, но забили только два гола.
Мы доминировали по ходу матча, но наша игра в атаке была поспешной. У нас все еще есть шансы на чемпионство, теперь мы должны хорошо подготовиться к финалу Кубка президента ОАЭ».
На данный момент «Аль-Айн» идет вторым в чемпионате ОАЭ с отставанием в 3 очка от лидера.
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