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24 апреля 2023, 20:17 |
1467
0

Сергей РЕБРОВ: «У нас еще есть шансы на чемпионство»

Тренер «Аль-Айна» – о матче против «Бани Яс»

24 апреля 2023, 20:17 |
1467
0
Сергей РЕБРОВ: «У нас еще есть шансы на чемпионство»
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров прокомментировал ничью 2:2 с «Бани Яс» в 24-м туре чемпионата ОАЭ:

«Я объяснял игрокам важность сохранения концентрации на протяжении всего матча. Тем более, что соперник отличается скоростью. Мы создали много моментов у чужих ворот, но забили только два гола.

Мы доминировали по ходу матча, но наша игра в атаке была поспешной. У нас все еще есть шансы на чемпионство, теперь мы должны хорошо подготовиться к финалу Кубка президента ОАЭ».

На данный момент «Аль-Айн» идет вторым в чемпионате ОАЭ с отставанием в 3 очка от лидера.

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Сергей Ребров Аль-Айн чемпионат ОАЭ по футболу
Источник ФК Аль-Айн
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