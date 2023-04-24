Англия24 апреля 2023, 19:40 |
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Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
Кристиан Стеллини покидает клуб
24 апреля 2023, 19:40 |
1619
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«Тоттенхэм» официально сообщил об увольнении с поста исполняющего обязанности главного тренера Кристиана Стеллини. Он занимал эту должность с 27 марта, когда был уволен Антонио Конте.
Вместе со Стеллини клуб покинул весь его тренерский штаб. Теперь обязанности главного тренера «Тоттенхэма» будет исполнять Райан Мейсон.
Решение об увольнении Стеллини руководство «Тоттенхэма» приняло после вчерашнего поражения 1:6 от «Ньюкасла». В том матче «Шпоры» пропустили 5 голов уже в стартовые 20 минут.
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Комментарии 3
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Реброва можно назначить главным тренером Тотнхэма плюс Мудрика взять в аренду .Сразу появятся результаты .Связка Гарри Михаил кажется многообещающей
Одне добре, що на кінець викорчували цю італоСім*ю,на чолі с *Партачіні* .
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