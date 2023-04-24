Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера

«Тоттенхэм» официально сообщил об увольнении с поста исполняющего обязанности главного тренера Кристиана Стеллини. Он занимал эту должность с 27 марта, когда был уволен Антонио Конте.

Вместе со Стеллини клуб покинул весь его тренерский штаб. Теперь обязанности главного тренера «Тоттенхэма» будет исполнять Райан Мейсон.

Решение об увольнении Стеллини руководство «Тоттенхэма» приняло после вчерашнего поражения 1:6 от «Ньюкасла». В том матче «Шпоры» пропустили 5 голов уже в стартовые 20 минут.