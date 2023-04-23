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  4. Борнмут без Забарного опозорился с Вест Хэмом, Ньюкасл уничтожил Тоттенхэм
Чемпионат Англии
Борнмут
23.04.2023 16:00 – FT 0 : 4
Вест Хэм
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Англия
23 апреля 2023, 17:56 | Обновлено 23 апреля 2023, 19:35
968
10

Борнмут без Забарного опозорился с Вест Хэмом, Ньюкасл уничтожил Тоттенхэм

«Вишни» и «шпоры» оказались беспомощными

23 апреля 2023, 17:56 | Обновлено 23 апреля 2023, 19:35
968
10
Борнмут без Забарного опозорился с Вест Хэмом, Ньюкасл уничтожил Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 23 апреля, состоялись два матча 32-го тура английской Премьер-лиги, которые принесли неожиданные результаты.

«Борнмут» на своем поле встретился с «Вест Хэмом». В стартовом составе «вишен» не нашлось места украинцу Илье Забарному. Без него подопечные Гари О’Нила потерпели крупное поражение – 0:4.

В другом матче дня «Ньюкасл» на родном «Сент-Джеймс Парк» встретился с «Тоттенхэмом» и устроил ему настоящее избиение – 6:1.

В таблице АПЛ «Ньюкасл» идет 3-м, имея 59 очков после 31 матча, у «Тоттенхэма» пятая позиция и 53 очка. «Борнмут» занимает 15-е место с 33 очками, а «Вест Хэм» на 13-й позиции, имея 34 пункта после 31 игры.

Чемпионат Англии. 32-й тур

«Борнмут» – «Вест Хэм» – 0:4

Голы: Антонио, 5 (0:1). Лукас, 12 (0:2). Райс, 43 (0:3). Форнальс, 72 (0:4).

«Ньюкасл» – «Тоттенхэм» – 6:1

Голы: Мерфи, 2 (1:0). Жоэлинтон, 6 (2:0). Мерфи, 9 (3:0). Исак, 19 (4:0). Исак, 21 (5:0). Кейн, 49 (5:1). Уилсон, 67 (6:1).

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Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Old Т
А в Ньюкасл ещё и Арсеналу ехать.
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Макс Максов
Конте аут?
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0
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pol-55
8хв.3-0,20хв-на 5-0,дивився абс-но всі матчі Тотема з 13го року,такого жаху не пам*ятаю,а взагалі то італоСім*я на чолі з Конте як ніхто развалили команду,Санчес при Почеттіно був стовпом захисту в цих палочка виручалочка,ну і Уго після ЧМ пішов зі збірної Франції і в Тотемі мабуть бензін закінчився,пора...,так полагаю що в цьому сезоні Тотем і 6-ку не попаде  на жаль.
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0
BUROSTAVOK
З такою ігрою, Забарний Незабаром буде в Чемпіоншіпі.
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-3
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