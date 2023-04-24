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Чемпионат Англии
Ньюкасл
23.04.2023 16:00 – FT 6 : 1
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 апреля 2023, 01:23 | Обновлено 24 апреля 2023, 01:51
59
0

Ньюкасл – Тоттенхэм – 6:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

24 апреля 2023, 01:23 | Обновлено 24 апреля 2023, 01:51
59
0
Ньюкасл – Тоттенхэм – 6:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на своем поле разгромил «Тоттенхэм» со счетом 6:1.

Чемпионат Англии. 32-й тур

«Ньюкасл» – «Тоттенхэм» – 6:1
Голы: Мерфи, 2 (1:0). Жоэлинтон, 6 (2:0). Мерфи, 9 (3:0). Исак, 19 (4:0). Исак, 21 (5:0). Кейн, 49 (5:1). Уилсон, 67 (6:1).

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Источник Setanta Sports Ukraine
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