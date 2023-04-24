Англия24 апреля 2023, 01:23 | Обновлено 24 апреля 2023, 01:51
59
0
Ньюкасл – Тоттенхэм – 6:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
24 апреля 2023, 01:23 | Обновлено 24 апреля 2023, 01:51
59
0
В матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на своем поле разгромил «Тоттенхэм» со счетом 6:1.
Чемпионат Англии. 32-й тур
«Ньюкасл» – «Тоттенхэм» – 6:1
Голы: Мерфи, 2 (1:0). Жоэлинтон, 6 (2:0). Мерфи, 9 (3:0). Исак, 19 (4:0). Исак, 21 (5:0). Кейн, 49 (5:1). Уилсон, 67 (6:1).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 апреля 2023, 20:20 3
Уроженец Львова Маркиян Войцеховский выступает за команду «Йорк Юнайтед»
Бокс | 23 апреля 2023, 04:45 3
Уроженец Украины финишировал мексиканца Элиаса Эспадаса в 9-м раунде
Бокс | 23.04.2023, 08:32
Хоккей | 23.04.2023, 18:29
Футбол | 24.04.2023, 01:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.04.2023, 09:04 25
22.04.2023, 22:11 3
22.04.2023, 22:08 5
23.04.2023, 06:50 19
23.04.2023, 08:00
22.04.2023, 19:44
22.04.2023, 12:35 2
22.04.2023, 08:47 4