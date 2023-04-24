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  4. Острава. Марченко проиграл в финале квалификации
ATP
24 апреля 2023, 16:42 |
119
0

Острава. Марченко проиграл в финале квалификации

Украинец не сумел пробиться в основную сетку

24 апреля 2023, 16:42 |
119
0
Острава. Марченко проиграл в финале квалификации
ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко не сумел пробиться в основную сетку грунтового челленджера в чешской Остраве. В финале квалификации он в двух сетах проиграл шестому сеяному Генри Сквире. Матч продолжался 1 час и 23 минуты.

Квалификация. Финал

Генри Сквире (Германия, 6) – Илья Марченко (Украина, 7) – 6:4, 6:2

На прошлой неделе Марченко вылетел с челленджера в Италии в первом раунде.

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Илья Марченко ATP Острава
Источник Sport.ua
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