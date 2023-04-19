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  4. Марченко проиграл матч первого круга на челленджере в Италии
ATP
19 апреля 2023, 15:30 |
94
0

Марченко проиграл матч первого круга на челленджере в Италии

Украинец в трех сетах уступил сопернику из Бельгии в двухдневном противостоянии

19 апреля 2023, 15:30 |
94
0
Марченко проиграл матч первого круга на челленджере в Италии
ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№324 ATP) проиграл на старте грунтового челленджера в Италии.

В первом круге украинец в трех сетах уступила Рафаэлю Колиньону из Бельгии.

Розето-дельи-Абруцци. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Рафаэль Колиньон (Бельгия) – 7:6(5), 2:6, 2:6

Отметим, что вчера этот матч был приостановлен из-за темноты после завершения первой партии.

Колиньон во втором раунде сразится с четвертым сеяным Эмилио Навой из США.

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Илья Марченко Рафаэль Колиньон ATP Розето-дельи-Абруцци
Источник Sport.ua
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