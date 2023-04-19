Марченко проиграл матч первого круга на челленджере в Италии

Украинский теннисист Илья Марченко (№324 ATP) проиграл на старте грунтового челленджера в Италии.

В первом круге украинец в трех сетах уступила Рафаэлю Колиньону из Бельгии.

Розето-дельи-Абруцци. Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Рафаэль Колиньон (Бельгия) – 7:6(5), 2:6, 2:6

Отметим, что вчера этот матч был приостановлен из-за темноты после завершения первой партии.

Колиньон во втором раунде сразится с четвертым сеяным Эмилио Навой из США.