ATP19 апреля 2023, 15:30 |
94
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Марченко проиграл матч первого круга на челленджере в Италии
Украинец в трех сетах уступил сопернику из Бельгии в двухдневном противостоянии
19 апреля 2023, 15:30 |
94
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Украинский теннисист Илья Марченко (№324 ATP) проиграл на старте грунтового челленджера в Италии.
В первом круге украинец в трех сетах уступила Рафаэлю Колиньону из Бельгии.
Розето-дельи-Абруцци. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Рафаэль Колиньон (Бельгия) – 7:6(5), 2:6, 2:6
Отметим, что вчера этот матч был приостановлен из-за темноты после завершения первой партии.
Колиньон во втором раунде сразится с четвертым сеяным Эмилио Навой из США.
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