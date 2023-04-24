Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Матч с Днепром-1 заканчивали фактически командой U-19»
Украина. Премьер лига
24 апреля 2023, 16:10 | Обновлено 24 апреля 2023, 16:27
186
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Матч с Днепром-1 заканчивали фактически командой U-19»

Наставник «Руха» – о поражении в 22-м туре УПЛ

24 апреля 2023, 16:10 | Обновлено 24 апреля 2023, 16:27
186
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Матч с Днепром-1 заканчивали фактически командой U-19»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился мыслями после поражения от «Днепра-1» (2:3) в рамках 22-го тура УПЛ.

– Я горд за нашу команду, мы играли с соперником, который борется за чемпионство. И достаточно достойно ему противостояли. Считаю, мы организованно играли, имели хорошие контратаки, строили игру так, как и планировали. Но наверное, опыт «Днепра-1» сыграл решающую роль в этом матче.

– Пропустили два ранних гола, но потом вернулись в игру, выровняли матч. Чего не хватило для итогового удачного результата?
– Это ценно для нашей молодой команды, что, проигрывая одному из лидеров 0:2, сравняли счет. Это дорогого стоит. Это опыт для молодежи. С другой стороны, впечатления неоднозначные, потому что не хватило концентрации с первых минут, была неуверенность, на ребят давил уровень команды-соперника. Для молодых футболистов это сложно, но они добавляют с каждым матчем, с каждым матчем получают опыт. Поэтому, думаю, в перспективе из них будут хорошие футболисты.

– Теслюк и Столярчук сегодня дебютировали в Премьер-лиге. Как оцените их игру? И вообще о ротации состава: «Рух» не может одним и тем же составом сыграть несколько матчей подряд. Насколько это большая проблема?
– Да, это большая проблема. По сравнению с прошлым матчем у нас было в составе пять новых игроков. Потому что некоторые выпали из-за травмы, некоторые - из-за дисквалификации. Это сложно. Во втором круге не сыграли еще ни одного матча своим оптимальным составом. У нас вектор на развитие молодых футболистов. Заканчивали сегодняшний матч фактически командой U19. Молодые игроки вышли, не уступали существенно «Днепру-1» в борьбе. Но им все равно нужно время, чтобы возмужать.

– Насколько болезненно психологически было терять результат на последних минутах?
– Для любой команды это удар. И для нас тоже. Но я поблагодарил ребят за игру, нам нужно двигаться дальше. Сегодня не стыдно за ту игру, которую мы показали. Впереди у нас важные игры, где нужно решать свои задачи.

По теме:
Матч Александрия – Ингулец прерван из-за воздушной тревоги
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Мы не в песочнице играем»
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
Виталий Пономарев Днепр-1 Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник UA-Football
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
Футбол | 24 апреля 2023, 16:15 1
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»

Экс-футболист «Динамо» ярко отреагировал на получение вызова в военкомат

Рэпер поставил $1 млн на победу Джервонты. Дэвис требует половину прибыли
Бокс | 23 апреля 2023, 18:55 0
Рэпер поставил $1 млн на победу Джервонты. Дэвис требует половину прибыли
Рэпер поставил $1 млн на победу Джервонты. Дэвис требует половину прибыли

Джервонта Дэвис в Лас-Вегасе нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде

Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
Бокс | 24.04.2023, 13:40
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
БУТКЕВИЧ: «Боюсь, чтобы Калитвинцева не пригласили в Динамо или в сборную»
Футбол | 24.04.2023, 11:15
БУТКЕВИЧ: «Боюсь, чтобы Калитвинцева не пригласили в Динамо или в сборную»
БУТКЕВИЧ: «Боюсь, чтобы Калитвинцева не пригласили в Динамо или в сборную»
Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
Футбол | 23.04.2023, 17:37
Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ярмоленко сделал ассист. Аль-Айн упустил победу, пропустив 2 мяча в конце
Ярмоленко сделал ассист. Аль-Айн упустил победу, пропустив 2 мяча в конце
23.04.2023, 22:35 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины драматично проиграла Китаю
ЧМ по хоккею. Сборная Украины драматично проиграла Китаю
23.04.2023, 18:29 23
Хоккей
Райан ГАРСИЯ: «Танк – отличный боец. Я просто не мог встать»
Райан ГАРСИЯ: «Танк – отличный боец. Я просто не мог встать»
23.04.2023, 08:32 3
Бокс
Луческу подтвердил операцию. С Динамо будет работать Шовковский
Луческу подтвердил операцию. С Динамо будет работать Шовковский
22.04.2023, 19:23 17
Футбол
Ничья в Классическом дерби, у Динамо сменился тренер, Танк остановил Гарсию
Ничья в Классическом дерби, у Динамо сменился тренер, Танк остановил Гарсию
23.04.2023, 09:20
Футбол
Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
22.04.2023, 17:54 14
Футбол
ДЖЕРВОНТА: «Я говорю: вставай! А он просто отрицательно покачал головой»
ДЖЕРВОНТА: «Я говорю: вставай! А он просто отрицательно покачал головой»
23.04.2023, 08:00
Бокс
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
23.04.2023, 11:15 6
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности