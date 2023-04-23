Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Александрия
24.04.2023 15:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 апреля 2023, 22:15 | Обновлено 23 апреля 2023, 22:18
33
0

Александрия – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 апреля в 15:00 матч 22 тура УПЛ

23 апреля 2023, 22:15 | Обновлено 23 апреля 2023, 22:18
33
0
Александрия – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 24 апреля, состоится поединок 22 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Александрии на поле КСК «Ника», начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Команды виведет на поле арбитр Андрей Коваленко, который представляет Полтаву.

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

Favbet
Сделать ставку Сделать ставку
По теме:
Днепр-1 – Рух. Текстовая трансляция матча
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Ингулец
ГРИГОРЧУК: «Обыграть Кривбасс в Кривом Роге – для нас это большая победа»
чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Александрия Украинская Премьер-лига Ингулец Александрия - Ингулец
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
Бокс | 23 апреля 2023, 06:50 19
Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде

В ночь с 22 на 23 апреля на T-Mobile Arena состоялся драматичный бой

Де Дзерби не помешал. Ман Юнайтед прошел Брайтон на пути в финал Кубка
Футбол | 23 апреля 2023, 21:20 2
Де Дзерби не помешал. Ман Юнайтед прошел Брайтон на пути в финал Кубка
Де Дзерби не помешал. Ман Юнайтед прошел Брайтон на пути в финал Кубка

В финале 3 июня на «Уэмбли» сыграют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»

Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
Футбол | 23.04.2023, 17:37
Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
ВИДЕО. Баколе мощнейшими ударами отправил Шевадзуцкого отдыхать
Бокс | 23.04.2023, 00:10
ВИДЕО. Баколе мощнейшими ударами отправил Шевадзуцкого отдыхать
ВИДЕО. Баколе мощнейшими ударами отправил Шевадзуцкого отдыхать
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
Бокс | 23.04.2023, 07:15
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Энди РУИС: «Идем за званием двукратного чемпиона мира»
Энди РУИС: «Идем за званием двукратного чемпиона мира»
22.04.2023, 12:35 2
Бокс
Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
22.04.2023, 17:54 14
Футбол
Йовичевич рассказал, почему решил заменить Ракицкого
Йовичевич рассказал, почему решил заменить Ракицкого
23.04.2023, 01:55
Футбол
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
23.04.2023, 11:15 6
Снукер
Райан ГАРСИЯ: «Танк – отличный боец. Я просто не мог встать»
Райан ГАРСИЯ: «Танк – отличный боец. Я просто не мог встать»
23.04.2023, 08:32 2
Бокс
Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика
Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика
21.04.2023, 18:12 5
Бокс
На должность тренера Челси появился неожиданный претендент
На должность тренера Челси появился неожиданный претендент
22.04.2023, 22:08 5
Футбол
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
21.04.2023, 23:25 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности