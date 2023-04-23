В понедельник, 24 апреля, состоится поединок 22 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Александрии на поле КСК «Ника», начало – в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Команды виведет на поле арбитр Андрей Коваленко, который представляет Полтаву.

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.