Украина. Премьер лига23 апреля 2023, 22:06 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Ингулец
Игра начнется 14 апреля в 15:00
23 апреля 2023, 22:06 |
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В понедельник, 24 апреля, состоится поединок 22 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Александрии на поле КСК «Ника», начало – в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Команды виведет на поле арбитр Андрей Коваленко, который представляет Полтаву.
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
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