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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Ингулец
Украина. Премьер лига
23 апреля 2023, 22:06 |
49
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Ингулец

Игра начнется 14 апреля в 15:00

23 апреля 2023, 22:06 |
49
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Ингулец
УПЛ

В понедельник, 24 апреля, состоится поединок 22 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Александрии на поле КСК «Ника», начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Команды виведет на поле арбитр Андрей Коваленко, который представляет Полтаву.

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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