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Чемпионат Италии
Милан
23.04.2023 19:00 – FT 2 : 0
Лечче
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Италия
23 апреля 2023, 21:01 | Обновлено 23 апреля 2023, 21:17
341
3

Дубль Леау принес Милану победу над Лечче

Португалец помог команде в матче Серии А

23 апреля 2023, 21:01 | Обновлено 23 апреля 2023, 21:17
341
3
Дубль Леау принес Милану победу над Лечче
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 23 апреля, в 31-м туре чемпионата Италии «Милан» принял на своем поле «Лечче» и добился победы со счетом 2:0.

Автором обоих голов «россонери» стал 23-летний португальский форвард Рафаэл Леау.

В таблице Серии А «Милан» занимает 5-е место с 56 очками. У Лечче» 16-я позиция и 28 пунктов.

Чемпионат Италии. 31-й тур

«Милан» – «Лечче» – 2:0

Голы: Леау, 40 (1:0). Леау, 75 (2:0).

Видеообзор матча «Милан» – «Лечче»

ГОЛ! Рафаэл Леау, 40 минута

ГОЛ! Рафаэл Леау, 75 минута

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
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Серия A Рафаэл Леау Милан Лечче чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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luceorius
Після Роналду  в Португалії не було настільки обдарованого гравця, яким зараз є Леау.
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