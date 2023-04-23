Италия23 апреля 2023, 21:01 | Обновлено 23 апреля 2023, 21:17
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Дубль Леау принес Милану победу над Лечче
Португалец помог команде в матче Серии А
23 апреля 2023, 21:01 | Обновлено 23 апреля 2023, 21:17
341
3
В воскресенье, 23 апреля, в 31-м туре чемпионата Италии «Милан» принял на своем поле «Лечче» и добился победы со счетом 2:0.
Автором обоих голов «россонери» стал 23-летний португальский форвард Рафаэл Леау.
В таблице Серии А «Милан» занимает 5-е место с 56 очками. У Лечче» 16-я позиция и 28 пунктов.
Чемпионат Италии. 31-й тур
«Милан» – «Лечче» – 2:0
Голы: Леау, 40 (1:0). Леау, 75 (2:0).
Видеообзор матча «Милан» – «Лечче»
ГОЛ! Рафаэл Леау, 40 минута
ГОЛ! Рафаэл Леау, 75 минута
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
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