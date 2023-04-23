В воскресенье, 23 апреля, в 31-м туре чемпионата Италии «Милан» принял на своем поле «Лечче» и добился победы со счетом 2:0.

Автором обоих голов «россонери» стал 23-летний португальский форвард Рафаэл Леау.

В таблице Серии А «Милан» занимает 5-е место с 56 очками. У Лечче» 16-я позиция и 28 пунктов.

Чемпионат Италии. 31-й тур

«Милан» – «Лечче» – 2:0

Голы: Леау, 40 (1:0). Леау, 75 (2:0).

Видеообзор матча «Милан» – «Лечче»

ГОЛ! Рафаэл Леау, 40 минута

ГОЛ! Рафаэл Леау, 75 минута